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社會 社會焦點 保障人權

撞飛3姊弟釀2命危！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及

▲▼彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟，走斑馬線遭休旅車撞飛，姊妹受創昏迷指數3性命垂危，據悉，74歲蕭姓駕駛也是伸港人，當時正要返家，行經到肇事路口時剛好是綠燈，看到小孩衝出已經來不及失控撞上，疑行經斑馬線未禮讓行人釀禍，至於行人是否有違規，仍有待釐清。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

陳姓3姊弟發生車禍意外，事發後，弟弟左腳扭傷在家休養，今天仍心有餘悸，還原事發經過表示，當時他遠遠就看到車燈，「本來離超遠的」，後來大姊就趕快拉著2個弟妹的手跑，但沒想到快到時就被撞到，「趕快跑還是來不及」，2個姊姊後來就躺在遠遠的地方。

▲▼彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭姓駕駛車上沒有裝設行車紀錄器，從民宅提供的監視器影像，很明顯可以看到當時3姊弟正行走在斑馬線，休旅車從後方直直追撞，姊妹倆被撞飛倒地，疑遭拖行直衝約10公尺遠，躺在大馬路中間，雖急刹停車，但仍卻因傷勢嚴重失去呼吸心跳，所幸當時路面沒有其他車輛，否則恐再遭二度輾壓。

▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，這起意外的肇事原因，蕭男當時是綠燈直行建國路，酒測值為零，但他無照駕駛，至於3學童是否涉及違規，仍在調查釐清中。

事件發生後，駕駛相當自責，駕駛家人昨天有到醫院關心，先拿出幾千元慰問金要先給姊弟阿公應急，但阿公並未收下，至今尚未看到肇事駕駛到院探視，姊弟家人也擔心的整夜未闔眼，希望姊妹倆能有奇蹟出現，恢復健康。

▲3姊弟就讀的國小。（圖／記者唐詠絮攝）

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