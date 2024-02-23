女中士約砲人夫排長！逢甲門口下跪洗門風　戴護膝被批沒誠意

記者鄧木卿／台中報導

1名任職成功嶺302旅李姓女中士，從2018年就和同部隊已婚黃姓男排長有曖昧關係，2人在2023年元旦假期竟趁黃男的魏姓妻子出國，大膽到黃男家裡的房間發生2次性關係，被魏女的兄姊抓姦在床，李女和黃男事後到逢甲大學校門下跪「洗門風」尋求原諒，但魏女不滿李女騙說膝蓋受傷，只好穿護膝下跪，結果李女竟還能參加鐵人比賽，怒批李女「妳在含XXX的時候有穿護膝嗎？」認為對方毫無誠意憤而提告，李女今年1月一審被判賠10萬元，還可上訴。

▲成功嶺1名女中士約砲人夫，在跨年夜被撞見，2人到逢甲下跪洗門風。（圖／魏女提供，下同）

人妻魏女表示，她原本在野戰部隊，看不慣軍中文化選擇退伍，和黃姓老公不同單位，她們交往10年，結婚1年，李女不顧事實，仍執意和她先生來往，表白很喜歡黃男，更直接說可以當砲友、第三者。

2023年元旦假期，因事出國的魏女透過視訊要跟老公祝新年快樂遭拒，魏女覺得事有蹊蹺，趕緊請兄姊到台中太平家中查看，當場抓姦在床，黃男、李女兩人雖各坐在床沿，李女沒穿內衣卻穿著老公衣服，2人在做什麼，不言而喻。

被指小三的李女表示，雖與黃男同任軍職，但互動往來不多，僅知黃男與魏女交往許久，不知2人已結婚，且多次向黃男詢問是否已婚，黃都否認，跨年夜借住當晚，得知黃已結婚，大感震驚。

黃男坦承，當晚2人發生2次性關係，且在一週前2人在沙鹿一起吃早餐時，就明確告知已經和魏女辦理登記結婚，會補辦婚禮，事情爆發後，也向李女說會承擔後果等語。

李女和黃男姦情爆發後為表達歉意，2人在2023年1月到逢甲大學校門口洗門風，下跪尋求原諒，魏女原本選擇原諒，卻發現李女竟是穿護膝下跪，而且辯稱是膝蓋受傷，實情是，李女還多次參加鐵人比賽等激烈運動，怒批「請問妳在含XXX時候有穿護膝嗎？」決定提告侵害配偶權告訴，上月已判賠10萬元。

陸軍第十軍團指揮部表示，轄屬步兵302旅李姓士官，於112年間涉侵害配偶權，日前經台中地方法院判決民事賠償，單位即核予兩大過處分，並列入汰除對象。