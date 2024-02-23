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無牌越女做醫美樣樣來！印尼女客人很滿意...攬同鄉抽成全被抓

▲▼肉毒桿菌,牙齒矯正,牙齒美白,美容,醫美。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲來台工作的越南女移工兼差密醫，大膽為女同鄉打針開刀做醫美。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃哲民／新北報導

合法來台工作的越南女移工范氏涉兼差當密醫，2021年底起多次為同鄉割雙眼皮、縫酒窩甚至注射玻尿酸、肉毒桿菌做醫美，2名男女移工覺得范氏手藝好，協助上網打廣告攬客，因太招搖而被移民署查獲送辦，3人都認罪，新北地院依《醫師法》各判6月徒刑、須沒收犯罪所得共28萬餘元，但范氏3人不必驅逐出境，可上訴。

判決指出，范氏在家鄉也非合格醫師、連護理師的資格也沒有，她來台工作卻從2021年底起，悄悄在新北市開工作室為女同鄉做醫美手術，本案印尼籍女共犯「依瑪」花7000元找范氏動刀縮鼻孔、很滿意術後效果，乾脆充當翻譯幫忙招攬印尼客源抽成，並與范氏的同鄉洪男分工在抖音等社群軟體打廣告，還協助范氏議價。

由於范氏除了隆乳、抽脂做不來，其他小型醫美例如割雙眼皮、縫酒窩、隆鼻、縮眼袋與臉部拉提，只要時間有空就敢賺，甚至能取得玻尿酸、肉毒桿菌為顧客注射除皺，每次收費7000元到3萬元不等，3人毫不遮掩的舉動，去年（2023年）7月被移民署發現，報請新北地檢署指揮搜索查獲。

新北市府衛生局獲報前來稽查，赫見范氏的工作室有多座醫美機台、手術器械琳瑯滿目，另有開刀用的麻醉藥膏、碘酒，給客人塗抹或口服的腎上腺素、抗生素、類固醇等消炎藥物，但環境堪慮，當時1名女移工預約做瘦下巴手術，幸好及時被喊停。

▲施打疫苗，打針。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲范氏當密醫為女同鄉注射玻尿酸、肉毒桿菌除皺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

范氏3人到案都認罪，檢方比對帳冊查出范氏靠密醫行為獲利17萬8500元，依瑪攬客抽成10萬2000元，起訴3人涉犯《醫師法》未取得合法醫師資格執行醫療業務罪嫌。

法官認定范氏3人不顧受術者權益與醫療體系健全發展，但在台灣並無其他犯罪紀錄，因此判3人各6月徒刑，皆得易科罰金各18萬元，王男因沒拿任何好處，獲緩刑3年，依瑪請求緩刑，法官認為她參與程度不輕還收錢，不准她緩刑。

法官並指出，外國人在台犯罪被判刑定讞，雖得宣告於刑滿或赦免後驅逐出境，但主要針對具有危險性的外國人，本件范氏3人非屬暴力犯罪，應已知警惕、不致繼續危害台灣社會安全，且3人合法來台，居留期限最遲明年（2025年）9月期滿，檢方也表明無需驅逐出境，因此不宣告3人驅逐出境，可上訴。

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