網紅醫生PO女患者「隆乳無碼版影片」…爽喊：想看清晰版加微信

▲醫療網紅發布女患者隆胸術後效果。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友爆料，醫生網紅「隆胸吸脂郭震宇」在社交平台發布女性隱私部位術後影片，其中一條影片打碼不全面，暴露出女性隱私部位。在社交平台上，「隆胸吸脂郭震宇」的帳號發布了多條女性醫美手術後的對比效果影片，並在片中女性胸部位置嵌入其微信工作號，備注「平台限制不允許展示，清晰版+v（加微信）」。

據《新京報》報導，涉事的醫療博主名為郭震宇，是廣東高尚醫學美容中心的合作醫生。1月19日，廣州市公安局越秀區分局流花派出所工作人員表示，目前正在對該影片是否涉嫌傳播淫穢資訊進行鑑定。

涉事醫生郭震宇回應，他帳號發布的影片主要用作醫療效果展示，已征得被拍者同意，涉及暴露女性隱私部位的影片是工作人員操作失誤，當天已刪除，「我們和患者都是簽了案例協議的，我們也遮擋了臉部。」

1月30日，廣州市公安局越秀區分局流花派出所工作人員回應，對於郭震宇侵犯隱私的行為，已依法予以行政處罰。

1月31日，在平台搜索「隆胸吸脂郭震宇」，發現該帳號曾發布的多條「女性術後的效果對比圖」影片已刪除。

此前有媒體報導，遼寧省大連市某整形美容醫院醫師在微博上發布一則影片。影片中一名女性赤裸上半身，只在「兩點」打了馬賽克。該條微博的留言區裡，不少人指責醫師沒有職業道德。