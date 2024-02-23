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元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

▲▼ 燈籠,元宵節,上元節,春節,過年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲明天24日是元宵節。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，今晨最低溫出現在新北石門11.2度，迎風面北海岸及東半部有短暫雨，北台灣明顯轉涼。明天元宵節(24)日至下週二(27日)持續受「東北季風」影響，下週日晚起冷空氣再增強，強度觸擊大陸冷氣團，北台轉濕冷，低溫下探10度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，度今(23)日受「東北季風」影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。北台天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，影響相對較小。各地區氣溫：北部11至18度，中部14至28度，南部17至30度，東部14至28度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲今(23日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有較多低雲(左圖)。4：40降水回波合成圖顯示，東半部海面有弱降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東半部零星雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(24)日至下週二(27日)持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。明日、下週(25)日白天冷空氣略減弱，氣溫微升，北台仍偏涼。

下週日晚起冷空氣再增強、北台再轉濕冷，其他地區影響仍較小；下週一(26日)至週二(27日)晨氣溫降至最低時，台北觀測站有觸及14度(大陸冷氣團)的機率，沿海及部分平地最低氣溫約可降至10度左右。下週三、四(28、29日)轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫明顯回升。下週五(1日)起另一波強冷空氣，模式調整中，續觀察。

▼東北季風伴元宵。（圖／中央氣象署）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

 
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