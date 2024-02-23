教室無碼激吻片瘋傳！河北女老師「交往高中生」轟動　學校發聲了

▲老師與學生處對象在教室接吻。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海前幾日曝光一起驚世師生戀案件，一名25歲已婚女老師遭丈夫爆料她與高一男學生有不正當關係，多張大尺度對話紀錄在網上熱傳。然而事件熱度還未降下來，又傳河北衡水一中邯鄲分校一名女老師跟學生交往，還有一則2人在教室熱吻的影片瘋傳，長相全被曝光。

2月22日，有網友爆料稱，衡水一中邯鄲分校一名田姓女老師和學生交往。一段影片顯示，兩人不斷親吻對方。影片的發布者還聲稱，涉事老師和學生已經被學校處理。

影片拍攝場地疑似教室，一名穿著校服戴眼鏡的男生，他看起來很青澀，女生依偎在他的懷中。

據網傳影片顯示，男生稱，「小笨蛋要過生日了，阿姨又老了一歲。」隨即，女方回應，「是姐姐，不是阿姨。」

該影片在網上流傳後，立即引起了網友的熱議。有網友表示，這種行為嚴重違反了師德師風。也有網友質疑影片的真實性。

據《海報新聞》報導，對此，衡水一中邯鄲分校工作人員22日僅回應表示，學校沒有這個老師。

不過網上有説法表示，此事發於2022年，男生當時為高二學生，涉事老師已被學校辭退。留言區也有多名網友表示，女方確實曾擔任過當時自己的班主任（班導師），「畢業了還能刷到自己高一班主任」、「她高一的時候是我們小班的」。有網友表示，「我是這個學校的，這是真事，而且是去年的事了，這個是我們上一屆的學長。」不過，目前該影片出處仍無法查證。