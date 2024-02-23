小兄妹日睡6.5小時狂上課補習　他點出家長心態：白領易掉坑

▲部落客王立認為，白領階級家長容易掉入比較心態的誤區。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市某美語補習班分享一對國小兄妹的行程表，孩子每天只睡6小時的「虎媽教育」掀起熱議。對此，部落客王立表示，學優跟資優不一樣，「簡單說，資優生的腦袋構造跟一般人不一樣，你要硬教都教不出來，除非他自願被教」。

王立在臉書粉專「王立第二戰研所」發文，先點出「學優」、「資優」間的差別。他指出，資優是放在那邊都會長很好，沒遇過真資優的家長很難理解這種狀況，老師碰到的機會應該多些，這只能體驗，無法說清楚；學優則是可以練出來的，大部分成績優異者皆屬於學優，「要講更難聽些，許多台清交的高手，也是比較厲害的學優。要畫下那條線很困難，因為資優也可分等級，資質好的學優跟沒那麼厲害的資優，表現上是差不多的」。

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他強調「資優就這樣，跟未來表現沒絕對關聯，走錯路一樣會孤獨搖擺。」

談及這對小兄妹，王立認為，除非孩子是特殊生且經過醫療輔導專業認定，必須要藉由特殊教法，否則排緊湊的時間表學習，對於孩子來說是不利的，「學習要張弛有度，不然學校為何要排下課時間」、「當兵都沒這麼扯，讀書要動腦的為何你覺得可以」。

王立表示，有人認為學生須學習一堆東西是教改失敗，但他反而認為是「家長的教育失敗」，「有些私立中學，會到處找小學成績優異生進去，從小篩選建北種子。所以，如果你小孩不是常態編班，是從北北基找來各小學的全校前三名，壓力不大才有鬼。家長看到成績單，問那個排名，一定開始懷疑人生」，「啊這不就我們以前能力分班，只是現在變成分校」。

王立指出，白領階級家長很容易掉坑，因為相信私校教得好，忘記自己身教本就不差。一群從小訓練有素，讀書習慣良好，家庭資源豐富的孩子，通通擠到一間學校，然後互相比較，接著自認是孩子不如人，立刻帶孩子去補習上課，「慘就慘在，孩子的資質如果又沒那麼好，課程很快會壓垮成績，進一步讓家長焦慮，覺得是不是補不夠」。

王立說，他過去在白領學區待過，上課直接考試減量，作業變少，還准你上理化課寫補習班作業。全班成績都上去，這幾個班都擠到年級最前面幾，「原因無他，減法教學罷了。」

最後，王立表示，白領階級以上才會有這種精英想像，一般藍領勞工喔，大多數沒這樣想，因為太難想像了。正因為沒有，所以藍領家庭出去的孩子，某方面來說還比較人情練達，做事圓融，「你覺得怎樣好，我是沒意見，你小孩的人生自己想」、「就這樣啦，大家別想太多，台灣的公立學校教育平均水準算很好了」。