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元宵節來了！命理師曝「湯圓吃3顆」最旺：催桃花、求子易實現

24日就是一年一度的元宵節，塔羅牌老師艾菲爾說，可以選擇在這天吃3或3的倍數顆的湯圓，以此為自己招來開春的好運。（示意圖／pixabay）

▲元宵節吃元宵，可為自己招來開春的好運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

明（24）天就是一年一度的元宵節，民俗上過完元宵，才能算是真正的過完年，因此當天也有小過年之稱，而元宵節是一年中第1個月的圓，可以為自己祈求運勢的圓滿與平安，也是一年中求財、補財庫、求子的最佳時機之一。對此，塔羅牌老師艾菲爾就分享了，5個幫助自己開起貴人、桃花好運的開運撇步！

1.吃3顆湯圓開運

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在元宵節這一天，吃3顆湯圓代表著三陽開泰，象徵新生、興盛、欣欣向榮的美好兆頭。 因此，我們可以選擇在這1天吃3或3的倍數顆的湯圓，以此為自己招來開春的好運。 古人有吃圓以得陽氣的說法，因此在正月十五這個特殊的好日子，吃湯圓或元宵便成了1種習俗，寓意著祈求吉祥與福運的美好寓意。

2.穿戴月老紅繩

農曆正月十五元宵節這天，是請月老牽線的絕佳時機。 你可以在身上綁上月老紅線或是戴上天然的粉紅色水晶，這些都能催旺桃花、增強人緣。老師也會在元宵節當天去向月老奉茶，祈求所有粉絲在新年開春時都能擁有旺盛的桃花好運。

相反的，如果想要擺脫糾纏自己已久的爛桃花困擾，可以使用黑水晶葫蘆或懸掛翡翠公雞，以收服和斬斷不良的孽緣。 這些傳統的民俗做法都寄託人們對美好未來的期許，希望能得到祝福與庇佑。

3.桃樹轉運法

從現在起直到3月20日的春分之日，你可以在任何時間，到自家附近的公園或社區走走，尋找1棵盛開的桃花樹。 然後面對桃樹，對它說出你新年的戀愛祈願。待到四、五月份，如果你所許願的桃樹結果累累，那就表示你的願望有更多機會能夠實現，因為桃樹結果豐碩，代表能量充沛，願望更有可能被實現。這是一種祈福的傳統習俗，寓意著希望與美好的到來。

4.求孕添燈添丁法

元宵節當天，若想要求懷孕的人，不妨外出賞燈，並選擇吉時（辰時07:00至08:59 、巳時09:00至10:59 、午時11:00至12:59、未時13:00至14:59、亥時21:00至22:59）。在賞燈活動中，挑選1盞你最喜歡的花燈，站在它下面，默默許下求孕的心願。如果不方便外出的話，你也可以在家裡使用蠟燭許願法，點燃蠟燭，虔誠地祈禱並表達自己的心願。 這樣的祈願儀式，傳統上被認為可以祈求到孕育的福氣，為未來增添了美好的期待。

5.許願增強念力

在進行許願儀式時，準備1根蠟燭，顏色沒有特別限制，最好是全新的。 在許願時，清楚地說出自己的姓名和願望，然後點燃蠟燭。如果是為了求孕，許完願後，讓蠟燭持續點燃15到30分鐘，象徵家中添丁。待願望實現後，你可以在今年多行善積德，種下更多的福田。 但一定要注意安全，在規定時間結束後務必將蠟燭吹熄，以確保安全。這樣的儀式傳統上被認為能夠增添幸福和福氣，為未來的家庭帶來更多的喜悅。元宵節的最佳許願吉時：午時11:00至12:59、亥時21:00至22:59。

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