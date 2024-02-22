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iPhone 15 Pro Max元宵限時特價　現省4410元

▲iPhone 15 Pro Max再折四千。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 15 Pro Max再折四千。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

即將迎來團聚的元宵節，把握最後一個春節周末，傑昇通信推出限時優惠，即日起至2月25日限時四天，購買iPhone 15 Pro Max（256GB）最高享4,410元折扣，再開免萬元專區，包含realme、OPPO、三星手機及平板通通有，還有AirPods第二代等。

新機一波波接踵而來，不斷衝擊iPhone銷售量，傑昇通信表示，面對市場上罕見的折扣促銷，絲毫沒有影響iPhone 15系列的熱度，消費者仍希望用最划算的價格入手iPhone；而元宵同樂活動期間至全台傑昇通信門市購買iPhone 15 Pro Max（256GB），直降4,410元，殺價相當有感；買iPhone 15 Pro（256GB）現賺3,710元最划算。

OPPO A79（8GB/256GB），搭載6.72吋大螢幕、支援33W閃充、內建5,000mAh大電量，效能堪稱是萬元內有最佳體驗的5G手機，傑昇通信元宵同樂活動期間下殺72折，折後賣6,790元；而有一億無損變焦影像輕旗艦的realme 11，支援最高120Hz螢幕更新率，並具有6級動態更新率調節模式，元宵活動享有獨家71折搶購價。

三星平價入門款手機Galaxy M14，擁有6千大電量、6.6吋螢幕、還有5,000萬畫素三鏡頭的Galaxy M14，傑昇通信門市只要4,590元；有影音娛樂千元平板之稱的三星Galaxy Tab A9+ Wi-Fi，配置11吋大螢幕，續航部分備有7,040mAh大電量，選擇64GB容量就能用5,790元輕鬆購機。

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