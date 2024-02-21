蘋果公布最新電池測試　iPhone 15系列電池更耐用

▲蘋果iPhone 15電池有更高標準。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布重新測試了所有iPhone 15機型的電池，並確定電池能夠達到更高的標準。根據蘋果最新測試結果，iPhone 15 Pro 系列電池，在 1000 次充電循環後仍能維持 80% 容量。

在蘋果更新的支援文件中，蘋果表示iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的電池在理想條件下經過1,000 次完整充電週期後，仍能保留80%的原始容量，相較之下，蘋果先前宣傳所有舊款iPhone 機型的電池經過 500 次充電週期後仍能保留80% 的原始容量。

外媒 MacRumors 報導指出，蘋果針對iPhone 15 機型進行的最新測試是在特定條件下對電池進行1,000 次充放電循環，但並未提供有關該過程的任何確切細節。蘋果補充說，一直在改進 iPhone 的電池組件和電源管理系統。

這項揭露意味著，與先前的 iPhone 機型相比，iPhone 15 機型電池的最大容量下降到80% 所需的時間會更長。然而，蘋果表示正在「調查」舊款iPhone 機型的電池壽命，因此基於最新測試參數的對比還有待觀察。