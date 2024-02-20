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狂怨媽寶男　朋友勸分「妹子卻搖頭」2原因不願分！她驚：刷新三觀

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲隔壁桌的女生抱怨男友是媽寶，卻不願分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享隔壁桌女生的對話，女生抱怨男友很媽寶，每次男友媽打來都會聊半小時，而且都是生活雜事，篤定兩人一定會分手，因為男友媽太強勢，但為了省租金，加上之後要去男友家公司實習，需要有人罩，因此女生不願分手，這番話刷新原PO三觀，「因為男生還有利用價值才不提分？」

女網友在Dcard發文，偶然間聽到隔壁桌的女生抱怨男友，每次媽媽打電話來一講就是半小時，聊的都是雞毛蒜皮的小事，有次女生叫男生不要接電話，男友仍以「我以為我媽有什麼重要的事」為由接電話，女生被晾在旁邊半小時超火大，後來男友請吃飯才氣消。

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女生認為兩人一定會分手，因為男友媽太強勢又會情勒，這時女生的閨蜜便問為何不分手？女生則說要等到畢業後，因為喜歡住在大間的房子，還可以省房租，加上之後要去男友家公司實習，需要有人罩。

原PO越聽越傻眼，「前面還能理解女生，後面價值觀崩壞，所以女生是因為男生還有利用價值才不提分的嗎？如果是的話那她男友也太可憐了吧！完全被矇在鼓裡欸，而且他紅包好像還包兩三萬給女生，直接丟水溝」。

貼文一出，網友紛紛表示，「因為現實考量不離婚的也是大有人在，只能說個人選擇」、「公主病遇到媽寶男，好處我全要，壞處不想扛」、「就自己的選擇而已，雖然不快樂，但現階段對她來說就是爽住」、「歡迎來到現實世界」。另外也有許多網友提到，「我很好奇為什麼跟養了自己20幾年的親人聊天會被說成媽寶」、「分享生活也要管，連家人聊天都不行喔」。

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