iPhone摺疊機爆暫停研發！　螢幕測試卡關

▲摺疊iPhone渲染圖。（圖／取自Appledsign Instagram）

記者陳瑩欣／台北報導

iPhone摺疊機上市時程可能要延後了。擁有近170萬粉絲的微博主「定焦數碼」爆料指出，受到螢幕測試卡關影響，蘋果公司已決定暫停摺疊機研發。

定焦數碼在微博上指出，蘋果正在加快摺疊螢幕產品的研發，並且已經採購幾家友商在售的設備進行過拆解研究，但據說因為 display (面板) 那邊對螢幕測試不過關，iPhone摺疊機的項目暫被擱置。

隨後定焦數碼補充，暫停的原因，是因為這批摺疊螢幕無法通過面板測試標準，而上游研發團隊還希望能增加螢幕規格所致。

《Apple Insider》指出，摺疊式手機在測試中失敗並不奇怪，目前為止三星也無法製造出牢不可破的摺疊手機，在關鍵難題無法克服下，蘋果暫停研發的可能性仍然存在，不過蘋果公司或研發人員都至截稿前都無法證實相關資訊。

蘋果公司不斷申請可摺疊 iPhone 相關的專利，今年1月還新申請了防止破裂的專利，在摺疊處用化學方法製造紋理玻璃的方法，以防止玻璃破裂。專利主要介紹柔性螢幕技術，採用像素陣列形成顯示面板，產品摺疊後顯示面板會沿著鉸鏈彎曲。

外媒認為，相較蘋果摺疊手機難產，三星推出 Galaxy Fold 手機已經快5年了，儘管最初的批評主要集中在螢幕的脆弱性上，但市場普遍認為從那時起，蘋果就一直面臨著沒有摺疊機的競爭壓力，而三星則改進了其設計。

天風證券分析師郭明錤原預測 iPhone摺疊機將於 2024 年推出，但其他消息人士預測它將於 2025 年發布。蘋果也有可能希望用摺疊式 iPad 取代 iPad mini。外媒《The Information》也曾指出，蘋果正在打造至少兩款像翻蓋一樣橫向折疊的 iPhone 原型機。