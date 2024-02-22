阿伯停快速路上換備胎...千斤頂剛裝好遭後車撞飛！搶救2小時亡

▲阿伯裝好千斤頂準備換備胎，卻遭車撞飛亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市台65線高架快速道路新莊段1.9公里處，22日上午發生一起死亡車禍，一名阿伯開著進口轎車，突然發現車左後輪破胎，他竟直接停車，拿換胎工具在快速道路換備胎，沒想到一部休旅車未注意前方車況，直接將他撞飛，阿伯頭部重創倒地不起，經送醫2小時緊急搶救，仍宣告不治，肇事休旅車駕駛被依過失致死罪移送偵辦。

據悉，73歲陳姓阿伯開著進口轎車，往五股方向行駛在台65高架快速道路外側車道，沒想到行駛到1.9公里處，突然車子左後輪破胎無法行駛，他靠邊停車後，從後車廂拿出工具，直接在快速道路上更換備胎，沒想到就在他蹲下架好千斤頂撐高車體時發生事故。

此時，從事建築業的44歲駱姓男子開著休旅車要去上班，因未注意車前狀況，看到阿伯正蹲著換輪胎，想要刹車已經來不及，直接將他撞飛，阿伯被撞擊後重摔倒地，當場失去呼吸心跳，救護人員獲報緊急將他送往輔大醫院急救，經2小時搶救仍不治身亡。

駱姓男子訊後將依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，快速道路或高速公路遇到車輛故障時，應儘速離開車內到安全處，並在車後放置反光三角錐，另行車時應注意車前狀況，保持適度安全距離，以維行車安全。

▼阿伯傷重搶救2小時宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼肇事車輛右前車頭損毀 。（圖／記者陳以昇翻攝）