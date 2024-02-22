黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨高雄市黨部於社群網站Threads發文諷國民黨立委徐巧芯身高不如民進黨立委黃捷高，引發網友撻伐，民進黨高雄市黨部緊急刪文並坦言用詞有待檢討；不過黃捷今（22）受訪表示，徐過去罵過別人「相由心生、醜到不行」，建議她也要道歉。對此，徐巧芯回應，先前曾說周玉蔲「相由心生、醜到不行」是在講周的心態，因為心術不正才產生令人作嘔的氣質，這應該是全民共識。

民進黨高雄市黨部昨天在Threads表示，「黃捷比徐巧芯漂亮，這是『主觀認定』，黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實」，但此語引發網友批評，徐巧芯也透過臉書呼籲道歉，而市黨部除刪除原本爭議留言，也發文表示虛心接受大家指正。黃捷今天受訪說，有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯本人，建議她也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。

立委洪孟楷表示，國民黨絕對拒絕惡意的人身攻擊，女性不是弱勢，不應該因為外表被受攻擊，國民黨不會再當阿信，會溫良恭儉，但是不會讓。呼籲民進黨中央對此事表態，「中央黨部你的態度是什麼？賴清德的態度什麼？」公開為歧視言論道歉。

徐巧芯則說，平時對她外表身材攻擊的人很多，她不是太在意，但是這次是民進黨市黨部的帳號，民進黨中央應表態、婦女部也應該出來道歉，不能因為黃捷表現不好就來護航。

對於黃捷指出過去徐也罵過周玉蔻「相由心生、醜到不行」，徐巧芯說，相由心生的意思，一個人的個性跟心性會反映到他的外在上，是一個成語，並不是指其外表出生醜陋，事實上她認為周玉蔻的外貌原本是非常亮麗，只是因為心術不正才產生令人作嘔的氣質，所以她的醜是罵周玉蔻抹黑張淑娟非常惡劣、心很醜，而且這應該是全民共識。所以要嗎是只有黃捷覺得周玉蔻的心美美噠，要嗎是黃捷的國文老師應該在廁所哭。

