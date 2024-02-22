揭徐巧芯也曾罵人「醜到不行」　黃捷建議道歉：才能以德服人

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市黨部昨（21）在Threads發文酸國民黨立委徐巧芯，引發外貌羞辱質疑後道歉。對此，同為當事人的民進黨立委黃捷今（22）受訪表示，大家可以比較在立法院的表現，而不是比較外表，黨部小編應該道歉，也馬上道歉了，但徐過去罵過別人「相由心生、醜到不行」，建議她也要道歉，才能以德服人。

▲黃捷與徐巧芯日前在立法院會對嗆。（資料照／記者宋良義攝）

民進黨高雄市黨部昨天透過社群平台發文，並回應網友說：「黃捷比徐巧芯漂亮，這是『主觀認定』，黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實。請問講這兩項，有哪裡是在『外貌羞辱』了？！可能是您的標準稍高吧？！」但此語引發網友批評，徐巧芯也透過臉書呼籲道歉，而市黨部除刪除原本爭議留言，也發文表示虛心接受大家指正。

對此，黃捷今天受訪說，她認為大家可以比較在立法院的表現，而不是比較外表，拿外表做評論確實不妥，黨部小編應該道歉，也真的馬上道歉了，不過，黨部小編的原話沒有提到「又醜又矮」，是說「誰比誰漂亮」，別人沒說過的話不用這樣偏激解讀。

黃捷也表示，有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯本人，建議她也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。

去年國民黨立委初選期間，徐巧芯曾經回應資深媒體人周玉蔻的批評說，「相由心生、醜到不行」，若周玉蔻要攻擊時任立委費鴻泰，她也會支持費鴻泰。