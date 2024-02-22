立院對戰徐巧芯！黃捷返高雄選區被狂讚　里長拍手：表現太好了

▲國會對戰徐巧芯！黃捷返高雄選區被狂讚。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨新科立委黃捷近日在立法院力戰國民黨，尤其與藍營立委徐巧芯上演「搶麥大戰」，受到關注。黃捷今（22）回到高雄選區拜訪基層，許多里長見到黃捷第一句話是：「跟她戰！我們挺妳」、「妳表現太好了」、「要吃胖一點、注意安全」，並準備茶點給她補充能量。黃捷表示，作為立委就是要捍衛市民、守護高雄，也很感謝高雄人做她溫暖的後盾。

黃捷這兩天回到選區內拜訪基層，蒐集地方意見，許多里長看見她第一句話，都是幫她加油打氣、拍手叫好，並讚賞她年輕敢衝，「戰就對了」、「對這些人不要客氣、我們挺你」，並要黃捷「吃胖一點」才能上台北作戰，讓黃捷非常感動。

▲黃捷回高雄選區拜訪基層，當地里長狂讚「表現太好了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對近日民進黨高雄市黨部在Threads發文，酸「黃捷比徐巧芯漂亮」又反駁外貌羞辱的質疑，遭到網友批評一事，黃捷說，大家可以比較立院表現，而不是比較外表，拿外表做評論確實不妥，黨部小編應該道歉，也真的馬上道歉了。

不過，黃捷強調，黨部小編的原話沒有提到又醜又矮，是說誰比誰漂亮，別人沒說過的話不用這樣偏激解讀。至於有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯本人，建議她也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。

在「芯捷大戰」之後，黃捷的臉書、ig、threads湧入許多支持者留言，網友狂讚「我高雄我驕傲」、「莫惹高雄人」、「聽到高雄就衝上去，黃捷不愧是高雄的孩子」。