LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、太鼓達人、小魔女DoReMi

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（20）日上架2組全新免費貼圖，一系列的嚕嚕米圖案，可愛又實用；另外，還有17組隱藏版貼圖，包括太鼓達人、小魔女DoReMi等，快把握時間下載吧！

【本日新上架貼圖】

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康是美《 MOOMIN × nocogou 春漫時光 》｜下載請點

下載期限：2024年3月21日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

輝熊好朋友大集合！｜下載請點

下載期限：2024年3月21日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

【隱藏版貼圖】

LINE禮物 × 蘇蘇島｜下載請點

下載期限：2024年3月17日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 屎蛋唐尼歡樂動物園｜下載請點

下載期限：2024年3月14日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

太鼓達人 RHYTHM CONNECT｜下載請點

下載期限：2024年3月20日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

Bubble2×小魔女DOREMI｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

新年快樂! 跟著巴黎萊雅一起過法式新年!｜下載請點

下載期限：2024年3月8日

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使用效期：180天

蜘蛛夫人｜下載請點

下載期限：2024年3月2日

下載條件：無條件

使用效期：90天

LINE購物護照★粒粒兔來拜年囉！｜下載請點

下載期限：2024年3月5日

下載條件：開通LINE購物護照→前往查看貼圖→前往領取免費貼圖

使用效期：90天

LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年｜下載請點

下載期限：2024年2月29日

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使用效期：90天

昇恆昌宇宙熊 × Duncan新年聯名貼圖｜下載請點

下載期限：2024年3月2日

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使用效期：90天

聯邦小白 × 龍總大發財｜下載請點

下載期限：2024年3月7日

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使用效期：180天

德德陪伴你健康的每一天｜下載請點

下載期限：2024年3月6日

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使用效期：180天

希思黎化妝品 新春牡丹限定貼圖｜下載請點

下載期限：2024年3月1日

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使用效期：180天

LINE購物 × 吳莎敏｜下載請點

下載期限：2024年2月24日

下載條件：官方帳號加入好友+完成LINE購物APP指定任務

使用效期：90天

【發寶】讓您好運龍來 龍總發｜下載請點

下載期限：2024年2月29日

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使用效期：180天

安麗祥龍獻瑞新年貼圖動起來｜下載請點

下載期限：2024年2月21日

下載條件：無條件

使用效期：180天

Pocky (feat.柴語錄) : 龍年好棒棒｜下載請點

下載期限：2024年2月22日

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使用效期：180天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2024年3月18日

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使用效期：180天