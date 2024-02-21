接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

▲因應運量成長及三航廈工程推動，桃園機場自2月20日起恢復航站北路全線通車。

生活中心／綜合報導

農曆春節以來，桃園機場出現一波波返鄉與出遊人潮，根據交通部民航局統計，各機場春節期間國際線入出境航班已恢復至疫情前88%，過境航班也恢復至94％，國內線則疏運近15萬人次。年前，桃園機場估計將迎來上看116萬人次的疏運量，平均日均量約12.8萬人次，因此積極呼籲旅客提早出門報到，最後雖有人潮湧現但作業順暢！因應有感的運量成長以及配合第三航廈工程持續推動，桃園機場近日也恢復「航站北路」全線通車，並公布送接機、自駕動線圖，讓旅客與送機者近期前往桃園機場，都能順暢抵達不心慌！

▲機場公司副總經理孫宏彬表示，航站北路施工困難點與界面甚多，但用路人只要依循道路指標即可順利改道。

▲行經航站北路，可看見隨著工程進度推展之第三航廈及北登機廊廳的外觀，預見未來新航廈投入營運的願景。

桃園機場航站北路自2月20日起全線通車，國道2號機場端維持由航站南路前往第一、二航廈；離開機場則需行駛新開通的航站北路，恢復南進北出、雙線分流行車動線，同時桃園機場也優化道路線型以提升交通服務品質。機場公司亦以駕駛第一視角製作行車動線影片，也呼籲用路人遵守50公里時速限制及標誌行駛。

機場公司指出，20日開通的航站北路劃設三車道，道路線型順暢。往來一航廈行車動線維持不變，二航廈行車動線說明如下：

一、第二航廈送機

送親友到第二航廈搭機的車輛，自3樓報到大廳車道離開時，依指標繞行第四停車場（P4），循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/8pemcsUYOcU）。

二、第二航廈接機

到第二航廈接親友的車輛，自1樓接機大廳離開時，依指標循航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/UARrkcaMcRs）。

三、自行駕車者

停在第四停車場（P4）地下室車輛依指標前往航站北路出口離場前往國道1、2、3號，並注意匯流車輛；停在第四停車場（P4）平面層車輛，請依指標接航站北路前往國道1、2、3號或省道台4線。車行動線詳見影片（https://youtu.be/jHShoGyOTD8）。

機場公司表示，2023年機場運量已明顯復甦，旅運恢復至疫情前（2019）73%；第三航廈興建工程自2021年6月動工後亦持續大步推進，為兼顧營運與建設，並提供後續南登機廊廳工程所需基地，規劃航站北路自20日起恢復通車，完成第三航廈興建階段的重要里程碑。旅客及駕駛人行經航站北路時，可看見隨著工程進度推展之第三航廈及北登機廊廳的外觀，預見未來新航廈投入營運的願景。

為提供用路人與旅客清楚的交通資訊，機場公司製作影片，以駕駛第一視角為民眾解說接送機行車動線，並透過媒體、社群、導航圖資業者等多元管道宣導；同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的桃園機場捷運及國道客運等大眾運輸，輕鬆、省時又環保。