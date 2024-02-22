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精神科醫師挺虎媽！別再糾結「日睡幾小時」：孩子有百種教養方式

（示意圖／翻攝自pexels）

▲國小兄妹日睡6小時，超狂作息引發熱議。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

1名補習班教師近日在臉書分享，1對分別就讀國小6年級和4年級的兄妹的好成績及優異表現，同時在文內PO出2人一周7天的行程表，兄妹倆1天只能睡5到6小時，引發外界一面倒批評。對此，老年精神科醫師沈政男卻逆風挺虎媽，認為每個人睡眠充足所需的時間有可能差了幾個小時，更表示「十個孩子有一百種教養方式，也有一千種可能結果與出路，這就叫人文。」

該名美語補教老師發文表示，有位名主播的兒女分別就讀國小6年級及4年級，2人在校表現優異，課外學習各項才藝，英文程度不輸美國學生，「兩個人都是從4歲開始學鋼琴，一直持續到今，也曾學過兩年小提琴」，並在縣市級比賽拿到前3名的佳績，還遠赴日本、維也納音樂廳表演。

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但透過該補教師曝光的小兄妹每日行程表來看，兄妹倆每天都是凌晨5點50分，天還沒亮就要起床寫公文（英文、數學、國文科目）到早上7點10分，接著在車上完成學校功課後再上學，下午4點放學後又是一路趕行程上各種補習班、才藝課，1個禮拜有好幾天的午餐跟晚餐都是在車上解決，甚至用餐時間只抓15至20分鐘，直到晚上11點30分才能睡覺。更慘的是，這樣的作息竟然是全年無休，週六週日和寒暑假也是照樣把行程排得滿滿滿。相關報導曝光後，也引發外界一面倒撻伐。

對此，精神科醫師沈政男昨（21日）卻在臉書發文逆風挺虎媽，並反問那些批評該名主播太嚴厲的人，「台灣最好的女網選手，幾歲開始練球？幾點起床練球？五歲，六點；中國大陸最紅的鋼琴家，幾歲開始練琴？幾點起床練琴？四歲，五點四十五分。怎麼會說，喔，某某美語補習班的小朋友，幾歲而已，為什麼透早幾點起床練英語、寫數學？一天課程排得滿滿，根本睡眠不足！不符合教養原理！」

沈政男更表示，睡眠充足當然是必要的，不只小朋友，而是所有年紀的人都需要，「只是充足兩字，就是眉角所在了。你的充足，跟我的充足，有可能差了幾個小時，就好像大X一樣，你可能一天三次，他卻可能三天一次，都不能因此就說不正常。同理，一個人睡得夠不夠，第二天精神，包括體力、胃口、警醒度、專注度與情緒都是指標，如果一切都很圓滿，那就是睡得充足了，而不是說一定要睡幾個小時才足夠。」

他也認為，小朋友一天可以花多少時間念書、做功課、學才藝，也是每個人不一樣，「不能用你或你家的標準來看待別人或別家小孩。」他表示有人認同，只要能躺就不要坐，只要能混就不要拚之類的勸世還是厭世格言，「那是你的人生，你的自由」，但有人從小希望成為下一個鈴木一朗、大谷翔平，願意一大早就起床自我練習，「那也是一種非常合理的生涯選擇。」

沈政男聲稱，「哥從小到大，從來沒有八點以後起床，連假日也沒有，但我還是覺得太懶散了！如果能夠重來，我也要從小清晨起來練英語、算數學，不要荒廢任何時間。如果當初能夠那樣，現在已經要得諾貝爾獎了吧，不必為了博得一點虛名，每天在網路寫一些五四三的。」

他更在文末表示，「十個孩子有一百種教養方式，也有一千種可能結果與出路，這就叫人文。太多人一知半解，念了大眾心理學就以為是科學，就在那邊說東講西，好像是教養專家，根本忘了，人，還有小朋友，不是你想得那麼簡單啦，那些知識只是一種參考，重點是必須知道每個小孩都是不一樣的個體，不能一概而論。」

貼文曝光也引發網友熱議，「刻意忽略小孩普遍需睡眠，講極端案例有甚麽意義？還醫學博士哩？切！」「大人眼中的『唸書』、『做功課』、『學才藝』，對小孩太沈重！為何玩積木、家家酒、塗鴉、無所事事就不算『功課』？」「台灣有非常多5歲握拍的羽球選手，沒日沒夜的練球，但只出了一個戴資穎，練的起來的是天才，練不起來的是庸才。」

也有人點出關鍵，「很不敢相信，沈醫生應該很懂統計啊，居然忽略整體母體，而僅專注在成功的案例。難道病人說吃偏方治好癌症，就認定偏方有效嗎？那些吃偏方上天堂的人呢？那些長大後不再握拍的小朋友呢？」「如果看過他媽媽在公文數學（就是以前的功文）發表的「得獎感言」，抱怨小孩寫公文寫到藏作業、抱怨大班妹妹問了20次也答不出小四國語考題（現在已經關板看不到），『還好哥哥比較優秀』，你應該不會覺得這是適合小孩的教育吧。」

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