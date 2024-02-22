日科技業「學歷迷思」爆歧視！　高材生揭底層真相

▲日本上班族爆料科技業學歷歧視真相。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

為了避免就業歧視，許多企業都會在應聘條件寫上學歷不拘，但實際上「學歷迷思」的問題還是相當嚴重。日本一名自頂尖大學畢業的上班族，就因為在平均學歷較低的部門就職，就經常遭到同公司、來自其他部門的高學歷工程師歧視，甚至被以「低階」或「底層」等詞嘲弄，讓他苦不堪言。

根據《日刊SPA！》的報導，畢業自日本頂尖大學的上班族佐佐木龍一（化名），目前任職於科技業銷售部門，而該部門同事都是憑藉專業能力被錄取，對學歷並不那麼重視，這也讓他連帶被其他部門的高學歷工程師歧視。

佐佐木提到，其他部門的工程師多數出身於東京大學、京都大學等頂尖學府，所以在跨部門會議時，銷售部門的意見往往會因為「學歷迷思」而被忽視，甚至被嘲弄說「反正低階大學畢業的人就是聽不懂」。

儘管佐佐木也是頂尖大學畢業，但在這種公司文化中，他仍然被視為「低學歷銷售部」的一員，經常被其他部門的人輕視。他表示，即使他的工作表現一直很好，並在多項專案中都取得了很好的成績，但各種歧視壓力還是讓他感到從未有過的壓力。

然而，這種「學歷迷思」的情況最終引起了新任銷售部經理的注意，後來就有一名工程師因為歧視行為被降職處分，此後明目張膽談論學歷的員工也大幅減少。

面對這種學歷歧視的現象，佐佐木認為，這些強調學歷的員工往往都對公司有某種不滿，例如「我是名校畢業，卻只能在這個職位上工作」等，這也許就是他們透過貶低他人來提升自己學歷價值的原因。