南韓降雪銀白世界再現！首爾「積雪14cm」地鐵交通大亂　除雪車翻覆

▲南韓京畿道高陽市22日降雪，民眾在停車場剷除積雪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓從昨（21）日起開始降下大雪，其中首爾至今積雪已經深達13.8公分，創下2000年以來2月單日積雪量第3高的紀錄，不過突如其來的降雪也導致今（22）日上午首都圈交通大亂，多條地鐵路線因信號故障而引發列車延遲，道路也因地面濕滑而引發車輛擦撞，至於江原道山區積雪更超過140公分。

根據《韓聯社》，截至22日上午8時（台灣時間上午7時），位於首爾市鐘路區松月洞的首爾觀測站積雪量達13.8公分，而仁川積雪量則達9.8公分、京畿道水原市為5.8公分；至於江原道山區，香爐峰從20日起至22日上午7時更累積降下70公分的大雪，目前積雪量來到146.4公分，至於插唐嶺、鳥寢嶺則各為110.3和99.1公分。

▼南韓首爾連夜降下大雪，市區發布大雪特報。（圖／CFP）

▲南韓江原道江陵市22日上午積雪厚度達22公分。（圖／CFP）

氣象當局預估首都圈和江原道內陸從22日上午、忠清南北道從晚間開始降雪漸緩，而京畿道內陸、江原道內陸晚間則會開始再降雪，至於江原道東海岸、江原道山區、慶尚北道東北部山區和濟州島的降雨或降雪會持續到23日，湖南地方（全羅南北道）、慶尚南北道西北部內陸、慶尚南北道東海岸降雨或降雪持續至23日早晨。

首爾交通公社表示，受到22日起降雪影響，首爾地鐵2、5、7號線出現列車延遲的狀況，其中5號線更平均延遲了25分鐘，而2號線部分區間更因信號故障導致延遲20至25分鐘，7號線上行與下行路段則各延遲10與25分鐘。

▲南韓京畿道富川市一輛除雪車21日深夜在路面翻覆。（圖／富川市廳）

連夜降下大雪也讓地面交通出現混亂，22日凌晨1時20分首爾市城北區貞陵洞北岳隧道入口處就出現休旅車追撞計程車的事故，幸好並未釀成人員傷亡；至於首爾市江南區論峴洞也因降雪和強風導致路樹倒塌，一度造成交通混亂。

另外，京畿道富川市素砂區（今年元旦新設）深谷本洞更出現一輛8噸重除雪車翻覆的意外。