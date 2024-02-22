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國小兄妹「魔鬼訓練」日睡6小時　兩學霸日程表曝！他爽睡9.5hrs

國小兄妹日睡6小時、學習無假日　當頂尖人士要這樣？來看其他學霸日程表

▲錫安娜學習之餘，每天下課後都會去健身房運動。（翻自微博）

圖文/鏡週刊

近日一家美語教學機構貼出一對國小兄妹的日程表，讓許多網友超傻眼，因為這對兄妹標榜每天凌晨5時50分起床，接著就是一連串學習、練琴，甚至吃飯、寫作業都在車上，直到晚間11時半才睡覺，而且兄妹倆沒有假日，週六週日也要學習。這對兄妹的日程表，引發不少網友對於「頂尖教育」的討論，想成為成功人士，真的需要如此密集的生活安排嗎？

先前中國媒體就報導過一名在2018年進入哈佛大學就讀的學霸錫安娜（Sienna），錫安娜的日程表如下：

◉早上6點起床，簡單洗漱過後，開始為時5-10分鐘的冥想。
◉利用化妝的零碎時間，打開Podcast節目，了解當天的即時資訊。
◉吃過早餐後，錫安娜會提前預習當天第一堂課的內容，為上課做準備。
◉中午上課時間，錫安娜保持專注，積極做好課堂筆記，提升上課的效率。
◉下課後，她會去健身房出一身汗，釋放壓力，平均一週5次。
◉晚上，錫安娜會在圖書館念書到晚間12點。睡前堅持不看手機，抽出一點時間看喜歡的書。

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另外一名中國清華大學學霸的寒假日程表，則顯示他在早晨6點半起床，隨即開始一連串學習。不過他在下午保留2個小時，找朋友玩耍，並在晚間9點梳洗後睡覺。

國小兄妹日睡6小時、學習無假日　當頂尖人士要這樣？來看其他學霸日程表

▲一名中國清華大學學霸的寒假日程表。（翻自微博）

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