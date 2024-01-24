撞人持假驗傷單誣告女大生！女警「想找爸來作證」：真的有受傷

▲士林警分局警備隊柳姓女警，駕駛巡邏車撞傷騎乘機車王姓女大生，竟持假診斷證明書，控告王涉犯過失傷害，反被依誣告罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林警分局警備隊柳姓女警員，駕駛巡邏車不慎撞倒騎乘機車王姓女大生，雙方以6600元和解，但柳員事後出言酸對方，王憤而提告，柳被依過失傷害處拘役5日，柳又以不明的診斷證明書，反告王涉嫌犯過失傷害，王獲不起訴，柳反被依誣告罪起訴。今（24日）士院再開庭，柳女聲請傳喚爸爸作證，證明自己真的有受傷。

今行準備程序，柳員仍作無罪答辯，甚至庭上一度情緒激動，法官問：「為何車禍發生是3月23日，卻在4月3日去看醫生驗傷？」，柳解釋，當時長官對其施壓，希望不要成案，為求人和才答應，後來是因交通分隊約做訪談，為還原車禍才去驗傷。

法官整理爭執與不爭執事項後，柳女透過委任律師表示，欲聲請傳喚王姓女大生、當時一同執勤的張姓警員以及柳父，她進一步解釋，案發當天回家有跟爸爸提到受傷的事，欲證明自己真的有受傷事實。

法官表示，是否要傳喚3名證人，將由合議庭評議後決定，全案候核辦。庭訊後，柳女疑為閃避媒體拍攝，躲在法院內許久不敢步出。

▲柳姓女警員駕駛巡邏車撞擊王姓女大生。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

柳員除自己纏訟外，還對警備隊喬姓副隊長、張姓同仁提告恐嚇、圖利罪，因她認為當時與王女發生交通事故，喬員知悉她想向上級陳報發生事故，為讓她私下和解，則以「我會出事」、「你會被記1支申誡」、「聽督察組說調查結果沒事了」等語，大聲恫嚇她，使她心生畏懼。

檢方經勘驗駐地監視器發現，喬員向柳表示「那你自己去斟酌，責任在我們，申誡1支跑不掉，然後檢討報告，從局裡面、從交大開始檢討下來，自己去斟酌」、「隊長開會絕對先被罵…我還要跟兩夭（指督察組長），還要跟分局長報，跟副分局長報」而柳回：「我覺得雙方都多少都會…雙方都有…有那個啦，都有過失啦」等。

檢察官認喬員是就事故詢問柳決定處理方式為何，過程中並無強暴、脅迫要她私下和解，雖提及「申誡1支跑不掉」，但喬員只是認通報後責任是歸他，才述及該話語，予以不起訴處分。

至於，張姓警員圖利罪部分，檢認柳女非該犯罪的直接被害人，所為陳訴應屬告發性質，而非告訴，除依罪嫌不足予以不起訴外，不得聲請再議。