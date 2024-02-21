快訊／超過36萬包「蘇丹紅蝦味先」流入市面！　已下架回收9萬包

記者許宥孺／高雄報導

出產知名零食蝦味先的「裕榮食品」，先前向雲林濟生公司購入8公斤含「蘇丹紅」的辣椒粉，並製成蝦味先香辣口味販售。高雄市衛生局今(21日)統計，這批有問題商品已出廠逾36萬包，已要求業者通知下游廠商回收，統計至今日上午，已下架回收9萬多包，呼籲消費者有購買問題問題商品，可提出退換貨。

▲知名零食「蝦味先香辣口味」部分批號含致癌物蘇丹紅。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局19日下午，接獲雲林縣衛生局公文通知，指雲林濟生股份有限公司斗六廠出品的辣椒粉，檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市的裕榮食品，用來製造知名零食「蝦味先」。

▲裕榮食品今日發布聲明對消費者致歉。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市衛生局隨即派員前往「裕榮食品」，經查雲林縣濟生公司斗六廠流入「裕榮食品」的不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共36萬6841包，共3萬1208.65公斤。

其中，已出廠的蝦味先香辣口味有36萬5491包，共3萬1127.65公斤，已要求裕榮食品通知下游緊急下架回收，截至2月21日上午11點，共計下架回收9萬2361包，共8441.79公斤，回收率為25.1%。

衛生局呼籲，消費者若曾購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」請持發票及產品向原購買商提出退換貨。