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社會 社會焦點 保障人權

獨／趕陳其邁城中城動土！砂石車老闆飆罵還踹警　下場曝光

記者吳奕靖／高雄報導

蔡姓男子坐砂石車行經中華三路與七賢二路口時，因為車輛違規行駛管制路段被警方攔下，沒想到蔡男竟然飆罵員警，過程當中還出手毆打員警的頭部，造成員警眼睛受傷，被法官認定污辱公務員以及傷害，各判處拘役40天以及4個月徒刑，得易科罰金。

2022年5月22日，蔡姓男子（砂石車老闆）坐砂石車經過中華三路與七賢二路口要前往鹽埕區，因為車輛違規行駛管制路段，被兩名員警攔下，蔡男下車之後態度非常囂張，不滿被員警開單，當場就飆罵「幹、骯髒人、畜生」等字眼，經過員警提醒，他還是置之不理繼續罵，被員警當場逮捕。

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

蔡姓男子拒捕，還出手打員警，造成員警眼部受傷以及多處受傷。事後員警也提告蔡姓男子涉嫌傷害、公然侮辱，不過他在法庭上否認有傷害跟妨害公務情事，「是為了陳其邁的城中城動土，結果我說警察畜生，警察就把我壓制在地上，用辣椒水噴我，我就掙扎，掙扎的時候就踢到警察。」

法官審理秘錄器之後發現，蔡男下車之後就先嗆警察「雞歪小三、囂張三小」，員警已經多次警告再罵，就會依妨害公務將他逮捕，但他完全沒有理，而是繼續罵畜生，警方已經有告知，而且在壓制過程當中，蔡男持續反抗並且用腳踢告訴人頭部、手抓安全帽等行為，很難認定是不予配合下的掙脫行為，已經屬於直接對公務員施加暴力的積極作為。

法官審酌蔡男沒有跟員警達成和解，同時矢口否認自己有傷害、妨礙公務的罪嫌，難以認定犯後態度良好，依傷害以及妨害公務兩罪，各判處拘役40天以及有期徒刑4個月，得以易科罰金，此案還可以再上訴。

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