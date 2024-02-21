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地方 地方焦點

拿下7萬張總統票　民眾黨投入2026大選...盼搶3席南投縣議員

▲民眾黨籍南投縣議員簡千翔於今年總統大選期間於街頭為柯文哲助講拉票。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲民眾黨籍南投縣議員簡千翔，於今年總統大選期間於街頭為柯文哲助講拉票。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

總統大選已落幕超過1個月，民進黨賴蕭配、國民黨侯康配在南投縣分別獲得超過10萬，但全縣僅有300多名黨員的民眾黨也拿下7萬多票，與藍綠兩大黨差距不大，民眾黨縣黨部主委、縣議員簡千翔喻為「不可能的任務」，也讓支持者信心倍增，希望在2026的九合一選舉，將努力拚出至少3席議員、成立議會黨團的目標。

具體作法方面，簡千翔表示，民眾黨下一屆地方大選在4大鄉鎮都將推出議員參選人，縣黨部會深入基層開課、培訓公職參選人，鄉鎮代表和村里長部分也都將全力投入，歡迎認同民眾黨理念的有志者加入他們的行列。

簡千翔說，民眾黨作為一個小黨，能在南投縣拿下7萬多票，關鍵就在深入各地的支持者「小草」，自動自發地舉著看板站在路口；「民眾黨沒有組織票，但我們的小草，是無法被組織的票」，簡千翔認為他們展現沈默大眾的威力。

簡千翔也說，人民過去每次選舉，都被逼著要在藍綠之間作出二選一，民眾黨能讓選民有另一種選擇；民眾黨縣黨部日後要往下紮根，目前全縣13鄉鎮市都有分區主任，都很積極地跑基層，他相信只要一步一腳印，2026年會有更豐碩的收成。

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