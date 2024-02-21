拿下7萬張總統票　民眾黨投入2026大選...盼搶3席南投縣議員

▲民眾黨籍南投縣議員簡千翔，於今年總統大選期間於街頭為柯文哲助講拉票。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

總統大選已落幕超過1個月，民進黨賴蕭配、國民黨侯康配在南投縣分別獲得超過10萬，但全縣僅有300多名黨員的民眾黨也拿下7萬多票，與藍綠兩大黨差距不大，民眾黨縣黨部主委、縣議員簡千翔喻為「不可能的任務」，也讓支持者信心倍增，希望在2026的九合一選舉，將努力拚出至少3席議員、成立議會黨團的目標。

具體作法方面，簡千翔表示，民眾黨下一屆地方大選在4大鄉鎮都將推出議員參選人，縣黨部會深入基層開課、培訓公職參選人，鄉鎮代表和村里長部分也都將全力投入，歡迎認同民眾黨理念的有志者加入他們的行列。

簡千翔說，民眾黨作為一個小黨，能在南投縣拿下7萬多票，關鍵就在深入各地的支持者「小草」，自動自發地舉著看板站在路口；「民眾黨沒有組織票，但我們的小草，是無法被組織的票」，簡千翔認為他們展現沈默大眾的威力。

簡千翔也說，人民過去每次選舉，都被逼著要在藍綠之間作出二選一，民眾黨能讓選民有另一種選擇；民眾黨縣黨部日後要往下紮根，目前全縣13鄉鎮市都有分區主任，都很積極地跑基層，他相信只要一步一腳印，2026年會有更豐碩的收成。