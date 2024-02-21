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民眾黨團會晤葛來儀　黃國昌自爆「早被中國BAN掉」

▲▼民眾黨立院黨團黃國昌、黃珊珊會晤葛來儀。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立院黨團黃國昌、黃珊珊會晤葛來儀。（圖／民眾黨提供，下同）

記者袁茵／台北報導

面對金門漁船事件造成兩岸關係緊張，民眾黨主席柯文哲日前喊話，希望兩岸關於漁權問題坐下來談；而民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊今（21）日接待「TUPP台美政策研究參訪團」時，黃珊珊強調執政黨應該釋出善意，但面對未來是否訪陸，她表明目前沒規劃，黃國昌則稱「早被中國BAN掉」。

黃國昌、黃珊珊21日接待德國馬歇爾基金會（GMF）主任葛來儀（Bonnie Glaser）率領的「TUPP台美政策研究參訪團」，黃國昌與葛來儀已是舊識，會中雙方針對國防外交、台美關係、兩岸議題等內容交換意見，場面熱絡。

黃國昌表示，民眾黨黨團注重國會改革、司法改革、稅務改革及居住正義等議題，因民眾黨主要支持者為年輕族群，即便在2024年的總統大選中未能順利執政，但立院黨團會堅守崗位，持續為年輕族群發聲，在上述優先法案中，爭取跨黨派支持，實踐政見承諾；民眾黨作為新興在野黨，也希望強化與國際之間的交流，所以相當歡迎與各國的學者交換意見的機會。

針對「與美國之間的合作項目」，黃國昌提及，美國作為台灣的重要夥伴，在經濟上已簽署21世紀台美貿易協定，也盼在國防安全、國軍訓練上有更多的交流；另外中美晶片戰爭不免波及台灣，作為半導體產業的龍頭，台灣應更聚焦於半導體產業鍊的生存發展，並與美國有更多經濟上的合作。

對於「國防議題」，為確保台灣能建立足夠的嚇阻實力，黃國昌也重申柯文哲的想法，主張國防預算應增加至GDP的3%；另外雖義務兵役已恢復過往一年的役期，作為在野黨，也會持續監督國防部是否在訓練內容上因應當前局勢做出調整，提供義務役符合現代化作戰的能力及需求。

▲▼民眾黨立院黨團黃國昌、黃珊珊會晤葛來儀。（圖／民眾黨提供）

被問及對「全民國防」的看法，黃珊珊回應，台灣久未戰爭，在國防上後備軍人的調度及訓練仍不夠完善，政府雖持續進行軍購，但老百姓對於戰爭的危機意識相對薄弱，只有萬安演習明顯不夠。

黃珊珊也提及，柯文哲在擔任台北市長期間，不僅規劃戰備井，市府團隊也花費將近半年，從防空避難設施清查、設置APP等，讓民眾迅速了解最近的防空洞位置。這些在全民國防的建設上台灣政府做得不夠完善，該議題會是未來黨團在國會努力的方向。

至於「如何看待目前的兩岸關係」，黃國昌表示，應讓北京政府知道，維持區域穩定是對雙方都有利的方式，也重申民眾黨會支持政府維護主權的決心，但執政黨應該盡速重啟雙邊的直接對話管道，以維護台海的和平穩定。

黃珊珊則舉近期「旅行社組團赴陸的禁團令」及「金門漁船事件」為例，認為執政黨應該釋出善意，才能避免惡意堆積，增加兩岸人民互相仇視，如此一來恐不利於兩岸之間的發展，難以降低擦槍走火的機會。對於民眾黨未來是否會規劃訪中，黃珊珊表示目前沒有規劃，黃國昌則笑稱自己「早被中國BAN掉了」。

針對「假訊息流竄」的看法，黃國昌說，這取決於看待事情的立場，執政黨對於中共散播假訊息嚴厲譴責，但是他們也應對台灣假訊息流竄負起責任；應對台灣的民主有信心，相信這樣的民主韌性有抵抗假訊息的能力，並且強調在野黨的支持者也不喜歡執政黨將「防止假訊息」作為箝制言論自由的手段。

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