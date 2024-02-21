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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營智庫：赴陸禁團令疑為「兩手策略」　等賴清德一上任就解禁

▲▼國民黨智庫國政基金會21日舉行座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國政基金會21日舉行座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

觀光署過年前突然發出赴陸禁團令，引起旅遊業者不滿，但有智庫研究員認為，這可能是民進黨的兩手策略，因為賴清德對大陸的籌碼有限，上任之後再解除禁團令，對大陸方面釋出善意，也給旅遊業者一個大禮。

國民黨智庫國家政策基金會21日舉行《觀光產業發展瓶頸及解決之道（一）赴中禁團令的法源及衍生問題》座談會，邀請了立委及旅遊業者出席。

國政基金會國安組副研究員李正修在會上提到，觀光署赴陸禁團令的理由之一是會傷害國家利益，甚至傷害國家安全，這令他百思不得其解，「國人出國旅遊會對國家造成甚麼樣的傷害？如果有犯罪事實，比如說當了中共的間諜，那當然應以間諜罪來處理，但我們是法治國家，任何人民的行為應以無罪推定，人都還沒出國，就扣一個國安的大帽子，旅遊業者一定忿忿不平。」

▼國政基金會國安組副研究員李正修。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國政基金會國安組副研究員李正修。（圖／記者蔡紹堅攝）

李正修指出，旅遊業過去幾年因為疫情遭受打擊，好不容易等到邊境開放，可是竟接到赴陸禁團令，這對旅遊業者來說是一個噩夢，而且還是以國家安全的大帽子扣下來的，不可能接受。

李正修建議，旅遊公會可代表業者提起行政訴訟、行政救濟，當然，這可能緩不濟急，可是一旦行政法院做出對業者有利的判決，之後對於未來新的政府也會有強制的約束力，可以一勞永逸。

李正修提到，有業者想在520發起大遊行，他認為是可以做的，畢竟這個決定很明顯是政治決定，應該是來自更高層，國安會召集的，「至於命令來自於誰，大家可想而知。」

▲▼國民黨智庫國家政策基金會21日舉行座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

李正修說，這也讓他聯想到，民進黨是否在玩兩手策略，「現在蔡政府為了國家安全一直在把關，賴清德一上任之後，對大陸的籌碼有限，剛好就把禁團令解除了，對大陸釋出善意，也給旅行業者一個大禮。」

不過，李正修也提到，「他們是不是在玩這種兩手策略，仍有待觀察，就看520之後。」

此外，李正修還說，中共長年打壓台灣確實讓民眾對兩岸關係產生疏離感、甚至是厭惡感，中共領導人應該自我檢討，「如果習近平仍一意孤行，剛好順了民進黨之意，屆時雙方內部的民粹激情相對撞，勢將導致敵意與衝突的可能性急遽升高。若處理不當，危機隨時到來！」

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