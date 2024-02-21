替觀光署緩頰　旅遊業者：赴陸禁團令「真正問題在陸委會」

▲國民黨智庫國政基金會21日舉行座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

觀光署過年前突發出赴陸禁團令，引起許多旅遊業者的不滿，但近日也有業者出面為觀光署緩頰。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，其實真正的問題不在觀光署，而是主管大陸事務的陸委會，他敢這麼說，是因為在禁令出來的前一天，他都還在跟觀光署的官員討論出團赴陸的細節，談得相當認真。

國民黨智庫國政基金會21日舉行座談會，邀請了國民黨籍立委翁曉玲以及多名旅遊業者出席，探討赴陸禁團令的法源及衍生問題。

翁曉玲提到，過去政府暫停旅遊業出團是以疫情為由，但現在中央疫情指揮中心都已經解散了，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例也已到期，「只憑一紙行政規劃，就能限制旅行業者的營業權與民眾的參團權嗎？法源依據在哪？」

▼國民黨籍立委翁曉玲。（圖／記者蔡紹堅攝）



翁曉玲指出，觀光署後來引用了觀光發展條例第53條作為依據，陸委會主委邱太三還說旅行業者組團赴陸的經營行為就是「損害國家利益」，這種說法簡直可笑至極，「我們現在不是還通航？每天長榮、華航帶多少旅客到大陸，這不是經營行為嗎？那我們現在要不要禁止通航？台商在大陸設廠經營呢？也叫損害國家利益嗎？」

翁曉玲強調，陸委會、觀光署這樣的行為已經涉及違法濫權，立法院可以將這些違法失職的事情請求移送監察院，請監察院針對本案進行調查，必要時提出糾正案。

不過，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿則有不同看法，他提到，這件事情就是政治考量，再去討論法律問題沒有太大的意義，「在野黨要求觀光署提出法源依據時，就有同業問我的看法，我說當然能提出來，就算是你覺得沒有依據的法源，他也可以提出來搪塞你。」

許晉睿指出，兩地的旅遊本就沒有對等問題，觀光產業彼此往來只考量兩個問題，一個是需要、一個是善意，需要更多觀光客來，就展現出善意，從來沒有對等的問題，「甚麼叫對等？我們去美國很多人，美國一樣要相應的那麼多人來嗎？所以對等也是政治考量，找一個理由而已。」

▼中華兩岸旅行協會理事長許晉睿。（圖／記者蔡紹堅攝）



許晉睿認為，這是一個政治事件，若還把焦點鎖定在觀光署，那反而是執政黨最樂見的，「你就跟觀光署死纏爛打，其實問題根本不在觀光署，兩岸的事務決定權就是在陸委會，根本不在觀光署。」

許晉睿強調，以他們業者跟觀光署長期的互動，觀光署某種程度上是很尊重、支持業者的，「我為什麼很有把握這麼說，因為在2月7日的新聞稿出來之前，我個人還在跟觀光署的相關官員在談3月1日之後的細節，大家很認真在討論！」

許晉睿重申，團客赴陸喊停的來源，並不在觀光署，而是其他主管大陸事務的部門，「今天要怎麼爭取業者把市場拿回來，不是一件容易的事。」

台北市旅行商業同業公會監事張桂銓也認同許晉睿的看法，他說，觀光署真的不是原罪，他無意探討後面的勢力，但觀光署出來揹責任也是很可憐。

國政基金會國安組副研究員李正修則認為，赴陸禁團令很明顯是一個政治決定，是來自更高層，不可能是陸委會單獨決定，應該是國安會召集的，至於命令來自誰，可想而知。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

