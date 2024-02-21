星宇航空台中-高松包機航線開賣！3／31起首航　每周3班

▲星宇航空台中-高松航線以新世代客機A321neo執飛。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空於今（21日）宣布，第3個台中出發航點-高松正式開賣，完成星宇航空航向日本四大島嶼的最後一塊拼圖，3月31日開始台中直飛日本的高松包機航線開航，為目前唯一從台中直飛日本國際航班，每周3班次往返，以新世代客機A321neo執飛。

日本高松市位於瀨戶內海，周圍有著各式特色和風貌的島嶼，各島也因瀨戶內國際藝術節散佈草間彌生等知名藝術家作品，充滿藝術氛圍，星宇航空與各大旅行社合作推出台中-高松團體行程，5天4夜最低價3萬8900元起。

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此外，星宇航空也與台中市政府觀光旅遊局及台中在地觀光業者特別推出優惠合作，3月31日首航日起至9月30日，搭乘星宇航空旅客，憑登機證及護照即享超過100間台中旅宿業者、觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠。

星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、函館、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克共23個城市，加上3月31日開航的台中-澳門、峴港、高松，屆時將達到26條航線。