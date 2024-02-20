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燒到蝦味先！檢出有毒蘇丹色素　彰化緊急清查下架1萬787包

▲彰化縣衛生局緊急下架辣味蝦味先。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局緊急下架辣味蝦味先。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄市政府衛生局公布，裕榮食品將濟生斗六廠出品，檢出蘇丹色素三號之「辣椒粉」作為調味料，製成「蝦味先香辣口味」，彰化衞生局接獲通報，火速責令下游經銷商及物流業者進行回收，並緊急通知全縣大賣場、超市、超商等通路下架，且展開市售端稽查，已完成清查31個體系計207家，共下架問題批號產品1萬787包。

▲彰化縣衛生局緊急下架辣味蝦味先。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局表示，蘇丹色素（蘇丹紅）是親脂性偶氮化合物，為工業用紅色染料，可用於溶劑、機油、鞋油及地板蠟等，但禁止添加於食品中，是環保署107年6月28日公告之毒性化學物質，國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）亦將之歸為三類致癌物。

今天公布的「香辣口味蝦味先」，規格為60 / 80 / 115 / 300克，有效日期 從2024.9.8 至 2024.10.2的產品，經彰化縣衞生局於接獲通報後已於第一時間，立即責令轄內下游經銷商及物流業者進行回收，並緊急通知全縣大賣場、超市、超商等通路下架，且展開市售端稽查，已完成清查31個體系計207家，共下架問題批號產品10,787包。

▲彰化縣衛生局緊急下架辣味蝦味先。（圖／彰化縣衛生局提供）

衞生局強調，案內「辣椒粉」檢出蘇丹色素三號，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，不得用於製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之用，違反者可處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰或七年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金。

▲彰化縣衛生局緊急下架辣味蝦味先。（圖／彰化縣衛生局提供）

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關鍵字：

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