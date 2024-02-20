呷免驚！139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗　

▲▼彰化139縣道福榕宮，廟內泡麵讓民眾免費吃。（圖／福榕宮提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉大竹村有一間「福榕宮」有棵百年大榕樹得名，5年前廟方提供香客、單車車友吃免費泡麵、還有香氣四溢的牛蒡茶解油膩，成為泡麵土地公廟，今年香客大量湧入，光是大年初四迎財神日，廟前人潮滿滿連山下也塞1公里遠，廟方估算，光是春節7天就嗑掉6萬碗，發財金也全發送出去，人氣紅不讓。

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福榕宮位在大竹村大彰路一段、139縣道17k附近，內有一棵超過百年榕樹公，由地方人士集資興建廟宇「福榕宮」，早年道路拓寬，再增建牌樓，1984年入火安座，是在地信仰中心，香火鼎盛，多年前廟方提供飲水機及泡麵，讓來往的單車族使用，許林心提供牛蒡茶包，如今已經成為遊覽車中途休息站。

副主委說，福榕宮內供奉的福德正神神蹟靈驗，曾有某分局到南投追緝逃逸要犯，多次遍尋不著，跟土地公拜拜後，當天就逮到犯嫌；有一名遊客帶著鸚鵡到八卦山遊玩，途中鸚鵡卻飛走了，經土地公指示也很快尋回；甚至還有媽媽為兒子求姻緣，如今已娶妻生子，也成了榕樹公的契子。

廟方表示，到福榕宮「吃泡麵補財庫，捐泡麵享福氣，點燈祈福發大財」，光是春節短短7天嗑掉6萬碗，300份發財金也全部發送出去，點「平安財利燈」更是絡繹不絕，春節這幾天信眾陸續又捐送上千箱「泡財庫麵」，歡迎香客一起來共享這份難得的福份。

▲彰139縣道福榕宮，廟內泡麵讓民眾吃免驚。