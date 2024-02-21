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深坑火警臭味彌漫雙北！苗博雅批：市民頭痛睡不著　北市高層睡得安穩？

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北深坑工廠20日下午發生火警，燃燒面積600平方公尺，火勢撲滅後卻瀰漫惡臭味至雙北各區。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者袁茵／台北報導

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠，最終在晚間6時左右撲滅，但惡臭味卻瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安，且直至21日凌晨都未散去。社民黨台北市議員苗博雅痛批，自己從傍晚就不斷要求市府監測空氣品質，但直至21日凌晨0時30分都沒有官方說明，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在今下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；新北市消防局表示，該火警已處理，鄰近區域及下風處的景美、新店、永和等地區民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

面對新北市深坑火警造成周遭惡臭味，第一時間導致文山、大安區居民深受其害，民眾黨台北市議員張志豪於臉書表示，自己下午火警發生後，就已責成環保單位監控空氣品質，消防局注意火災狀況；截至目前為止，空氣品質監測結果回報均屬正常，建議文山區的朋友們待在室內，開啟空調，避免外出，若確有需要外出的朋友們，請記得戴上口罩，21日一早收到環保局檢測後會立即告訴大家。

而社民黨台北市議員苗博雅也於臉書提及，文山區各處疑似受到火災影響，從傍晚開始空氣有嚴重異味，木柵、興隆、萬芳、景美等地，包括政大、興隆路、木柵路、秀明路、木新路、久康街、忠順街、和興路、辛亥路、光輝路、景文街等都有回報空氣異味，服務團隊已經立刻聯繫環保局，要求前往文山區各處做空氣品質監測，釐清狀況，保護市民健康，而環保局表示會儘快派員前往。

不過，苗博雅21日凌晨再度於臉書發文指出，現在是凌晨0時30分，受到下午新北深坑嚴重大火影響，越來越多市民反應空氣中有異味，且據報火災現場有7000顆鋰電池；自己從傍晚獲報就不斷提醒、要求市府監測空氣品質，並且持續追監測結果，「到現在台北市政府都沒有發布任何官方的說明，連最基本的初步災情分析、空氣品質測量都沒有彙整，讓市民無法安心，應變速度非常不理想！」

苗博雅強調，文山區26萬人，其中未成年的孩子有3萬5000人、老人有5萬2000人，都受到不明異味空氣的嚴重影響，而且現在異味持續逐步擴散到大安區，以及台北市其他區域，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

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