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深坑電子廠大火「濃臭圍雙北」　新北環保局解答是否有危害

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警大火，惡臭難以散去。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市深坑區北深路三段某電子廠20日發生火警，導致大量濃煙冒出，並被吹到雙北，臭味難以散去。對此，新北環保局表示，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質。

新北環保局20日晚間表示，有關深坑北深路三段火警所產生之濃煙，本局已於18時至現場進行空氣品質監測，現場風速2.3m/s ，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為0。

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新北環保局指出，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。目前火勢已受到控制，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

新北環保局表示，將持續關注周遭空氣品質狀況，並即時通報應變作為，以維護市民朋友的身體健康。另外，該廠是否涉及違反法令部分，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及空氣污染防制法第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分。

新北市議員陳乃瑜表示，空氣中的懸浮粒子濃度一度較高，但也已經在九點過後逐漸下降，目前新店、中永和懸浮微粒數值都是低，安全範圍數值內，「目前火勢已受到控制，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感」。

台北市議員耿葳表示，大火雖然經撲滅好幾個小時，但文山區跟大安區空氣中仍然充斥著燃燒後濃濃刺鼻的塑膠味。她跑完行程在回家路上，舉目望去天氣仍然還是晦暗不明，好像霧霾一樣，但那極濃烈的塑膠味讓人很不舒服，手機監測pm2.5(空氣中懸浮粒子）也一度紅線超標，並提醒民眾「這狀況應該還會持續一段時間，夜深了如果要出門也請戴口罩做好防護，身體不舒服也盡快就醫，也請留意長者與小朋友們的身體壯況」。

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