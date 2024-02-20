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加熱菸、電子煙屬違禁品　南投衛生局籲出國勿攜回否則起碼罰5萬

▲民眾出國旅遊須小心謹慎，勿攜帶違禁品回國。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲民眾出國旅遊須小心謹慎，勿攜帶違禁品回國。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

在台灣各地街頭不時可見有人吸電子菸或加熱菸，但南投縣衛生局提醒，截至今年1月沒有任何國內廠商通過審查、許可輸入或販售，因此目前加熱菸仍屬違法產品；即使有些國家並未禁止，一旦帶回台灣就成為違禁品，除了沒入、銷毀該菸品，違者更會面臨5萬元以上、500萬元以下的罰鍰。

縣府衛生局指出，《菸害防制法》於112年3月22日修法，不僅全面禁止類菸品（電子煙），也納管指定菸品（加熱菸），須通過健康風險評估審查才可製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

▲有些國家在免稅店及超市有賣加熱菸，但在台灣仍屬違禁品。（圖／南投縣衛生局提供）

▲有些國家在免稅店及超市有賣加熱菸，但在台灣仍屬違禁品。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松說，加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害，科學實證也顯示加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。

陳南松局長呼籲民眾，不論代購、自用電子煙及加熱菸皆違法，切勿攜帶入境，以免遭受高額罰款；如有任何菸害防制相關問題，請撥打菸害專線049-2203785或0800-531531。

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