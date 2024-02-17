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台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

▲▼桃園機場,桃機,旅客,出國,搭機,登機報到。（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人把握連假出國，其中最多人選擇的是鄰近的日本和韓國，或是東南亞國家。一名網友就好奇發問，為何多數人要出國，都不會優先選擇歐洲國家，是不是因為沒錢？不少人看到後，隨即點出3大問題，表示「去一趟很不容易，要做很多功課啊」、「要很多時間，有錢也可能去不了」。

原PO在PTT以「為何很少人出國歐洲呀？沒錢嗎？」為題發文表示，發現過年假期很多人都選擇去日本，不然就是韓國或泰國，很少選擇到歐洲旅遊。他透露，自己除了東歐一些小國家之外，幾乎把歐洲國家都走遍了，因此想問「怎麼都不來歐洲？大家不來歐洲是因為沒錢嗎？」

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▲▼法國,巴黎鐵塔（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

文章曝光後，網友點出3大原因，包括價格昂貴、距離遙遠以及假期難喬，「認真回：假沒那麼多、太貴、坐飛機10幾個小時太累」、「距離遠，飛行的時間佔太多」、「光是交通就扣掉兩天假期」、「荷蘭不錯，但物價超高」、「時間不夠長，時間太短走馬看花又不划算」、「遠又貴，文化習慣食物口味差異都很大」、「歐美團10天起跳，不見得有那麼多假」、「有錢也沒那麼多時間」、「有家庭的去歐洲起碼要花四十萬起跳」。

另外，也有人認為，「東歐治安還可以，西歐南歐治安太差」、「沒做好功課容易遇到專業扒手，錢就算了連證件都偷光，回不來台灣」、「歐洲沒辦法無腦去，要做更多功課」、「台灣人多數吃不慣西北歐菜，南歐口味倒是還行」、「去治安不好的國家有點累，走在路上都繃很緊」、「歐洲自由行其實很累，都要坐火車或公車，老城區都要用走的，走個一個禮拜以上真心累」。

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關鍵字：

歐洲旅遊出國缺點連假

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