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台南市土雞場檢出禽流感　動保處撲殺10016隻阻絕疫病傳播

▲台南市動保處動物防疫人員，前往至案例場進行雞隻撲殺作業，並進行雞舍噴霧消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市動保處動物防疫人員，前往至案例場進行雞隻撲殺作業，並進行雞舍噴霧消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化禽場禽流感監測，台南市動保處擴大養禽場訪視輔導及採樣監測，2月16日至佳里區1紅羽土雞場訪視輔導，並主動監測採樣送驗，經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處20日完成撲殺紅羽土雞9866隻，蛋雞150隻共10016隻，全數運至焚化爐及化製場銷燬，並進行全場消毒以阻絕疫病傳播。

▲台南市動保處動物防疫人員，前往至案例場進行雞隻撲殺作業，並進行雞舍噴霧消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場養禽場實施採樣監測，1-3公里內43場禽場訪視檢查，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續派遣消毒車加強禽場周邊公共區域之消毒頻度，今年迄今已執行1070場次，將環境中之潛藏病毒降到最低。

▲台南市動保處動物防疫人員，前往至案例場進行雞隻撲殺作業，並進行雞舍噴霧消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全球高病原性禽流感疫情仍持續嚴峻，20、21日西半部日夜溫差大，下週一晚及週二清晨有強烈大陸冷氣團發生機率，動保處提醒養禽業者務必提高警覺，適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫，修補禽舍防鳥圍網破洞，防範所飼養禽隻與候野鳥接觸，同時加強落實各項生物安全管制措施，針對進出禽場之人員、車輛、箱籠加強清潔消毒工作。

▲台南市動保處動物防疫人員，前往至案例場進行雞隻撲殺作業，並進行雞舍噴霧消毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。

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