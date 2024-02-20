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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

▲▼戴湘儀。（圖／翻攝戴湘儀IG）

▲戴湘儀。（圖／翻攝戴湘儀IG）

記者崔至雲／台北報導

新北市議員戴湘儀日前在臉書上PO出遊照片，不過該貼文下方疑似為新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋的岳母、周姓女子留言「確定是跟家人出門嗎，不是跟別人老公嗎，那也傳些和家人的合照吧！」等字眼，不過該留言隨後遭刪除，稍早戴湘儀也透過媒體群組發聲明表示，「關於媒體的報導與臉書上的留言內容，本人在此嚴正地聲明，所有的內容皆不是事實」。

戴湘儀表示，她在此澄清與議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，就是單純的選舉夥伴關係，因為同為在地的年輕從政者，選舉期間盡力輔選黨內候選人是她的任務與工作，僅此而已。

對於臉書放置的日本旅遊照，戴湘儀說，此次她日本旅遊是與家人出遊，從東京進、名古屋返回台灣，經確認與蔣欣璋團隊的員工旅遊時間和地點皆對不上。對於蔣欣璋岳母的公開留言，在未經查證的情況下，對她進行惡意的攻擊，本人表達嚴正譴責，這種抹黑造謠的說法對任何女性都是極大的傷害。

戴湘儀說，考量身為政治人物親屬的辛苦與付出，只希望他們不要把家務事延燒到無辜外人身上。

戴湘儀強調，身為民意代表，本人潔身自愛且心繫新莊地區的發展與民眾福祉，自我要求所作所為必須對得起支持者與良心。最後，要向她的家人和關心她的朋友致歉，讓大家擔心難過了。對於不實報導與傳言，本人也將保留法律追訴權。
 

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