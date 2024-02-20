變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

▲明天是變天前最後一天好天氣，高溫上看35度。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)是變天前最後一天好天氣，中南部高溫上看35度，未來10天有三波冷空氣，周四鋒面通過、東北季風增強，除北東有雨外，連高溫都降到1字頭，下周一後又有新一波冷空氣挑戰冷氣團，低溫下探9度，後續還有冷空氣接力，將冷到3月初。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天是變天前最後一天好天氣，各地溫暖偏熱，南高屏都有發高溫資訊，可能比今天更熱。

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林定宜說明，明天仍受南風影響，水氣比較少，各地多雲到晴，降雨僅東半部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，北部山區也會有零星短暫陣雨；氣溫方面，明天北部、東半部白天高溫28到30度，中南部可到32到35度，南部近山區平地溫度會更高，入夜後則有涼意，低溫降至18到21度，日夜溫差達10度以上。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

周四鋒面通過、東北季風增強，林定宜表示，周四下午開始北部、東北部天氣轉涼，水氣也會增多，北部、東半部、恆春半島開始有局部短暫陣雨，後天周五水氣多，除北部、東半部有雨外，中南部山區也有零星飄雨。

周五到周日這三天仍受東北季風影響，林定宜指出，北部、東北部、東部天氣明顯偏涼，高溫、低溫都在20度以下，跟今天高溫相比驟降10多度，溫度反差大，其他地區早晚涼；另迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周一將有下一波冷空氣，有機會達大陸冷空氣團等級，溫度還會再下降，北部、東北部天氣轉涼冷，其他地區天氣也偏冷，最低溫還沒見底，下周一北部低溫11度，中部低溫14度，南部17度，後面還會再有另外一波冷空氣下來，下周二會更冷，溫度持續下降，北部低溫下探9度，台北市低溫14度。

林定宜強調，未來10天內有3波冷空氣，溫度呈現階梯式下降，全台有感降溫，有可能冷到3月初，但後期冷空氣強度和華南水氣不確定較大，仍待持續觀察。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

天氣降雨方面，下周一、下周二迎風面地區北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴。

此外，今天到周五馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天周三上午基隆北海岸及北部地區也有局部霧或低雲影響能見度。