被批亂演一通！黃國昌：情緒性用語毫無意義　不跟柯建銘一般見識

▲民眾黨團20日下午召開協商，協商僅有黃國昌、吳春城及洪孟楷出席，民進黨則沒有派任何代表與會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院民眾黨團總召黃國昌提案21日加開院會進行食安專報，立法院長韓國瑜上午拍板進入協商，民眾黨團也於下午4時左右通知4時30分召開協商，但被民進黨團總召柯建銘痛批「亂演一通」，最終綠未派人出席而散會。面對柯建銘的言論，黃國昌回擊，這種情緒性用語對人民來說毫無意義，「我不會跟他一般見識。」

民眾黨團20日提案21日加開院會一案逕付二讀，並於下午4時左右緊急發出協商通知，但只見到場只有擔任主席的黃國昌、民眾黨團幹事長吳春城，以及國民黨團書記長洪孟楷，民進黨團遲未派人出席。柯建銘受訪時表示，民進黨團上午已提案於周五（23）專報，並請立法院長韓國瑜召集協商，民眾黨團下不了台，一直亂演一通，下午先發文要韓國瑜召集協商，又自己發協商通知，「太離譜了」，沒有人會去的。

民進黨團幹事長吳思瑤也批評，哪有人開會30分鐘前才發會議通知，立委要兼顧專業問政、服務選區很忙碌，她今天下午總質詢後就趕回選區服務，沒辦法趕回去，「時間太倉促了，有點太不尊重別人」。她說，民眾黨團自己弄巧成拙，誰能夠這樣配合他們？而民進黨團也有自己的主張，就是請韓國瑜召集協商。

面對民進黨團始終未派人出席協商，該場協商只好在24分鐘內結束。被問到是否覺得協商破局？黃國昌會後受訪時回應，今早提此案時，感謝國民黨團有很高的善意，秉持著希望行政院長陳建仁來立院進行食安報告初衷，且也高興聽到陳建仁說準備好了、非常樂意到立院做食安報告，「唯一有意見、有問題的反而是民進黨黨團。」

黃國昌提及，民眾黨團一切按照議事規則，下午一接到議事處通知，馬上請黨團同仁去發協商通知，希望能夠趕快促成食安專案報告，沒想到民進黨團竟然沒派任何人參與，「沒關係，我們還是秉持最大善意，希望民進黨團能夠回應全體國人期待。」

至於綠未派人出席協商，是否代表明天無法加開院會？黃國昌提及，綠黨團代表似乎也有接受媒體訪問，過年期間有一些情緒性言語也沒關係，比較重要的事是趕快同意，如果因為民進黨團態度，遺憾沒辦法在明天召開，「那食安報告總還是要召開，既然要召開，就請立院大家長韓國瑜，儘速由更有高度（的人）來召集協商」，確定食安專案報告日期。

針對吳思瑤稱沒辦法到的原因是發出通知30分後要協商，所以難以配合？黃國昌回應「尊重」，民眾黨團沒有任何拖延，接到議事處通知就馬上做，如果吳思瑤認為這樣難配合的話，可能要先跟社會大眾說清楚早上反對理由為何。

另外，被問到被柯建銘批評「搞懂遊戲規則」、「不懂不要亂搞」等言論？黃國昌說，柯建銘發言的情緒性用語太重，這種情緒性用語對人民來講毫無意義，對福國利民、人民關心議題毫無意義，「我想柯建銘算是立院前輩，我也不會跟他一般見識。」