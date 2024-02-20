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爬過鐵絲網偷渡香港　彭道銳闖台中開老井...成新一代燒肉霸主

▲爬過鐵絲網偷渡到香港，彭道銳勇闖台中開「老井」成新一代燒肉霸主。（圖／記者游瓊華攝）

▲爬過鐵絲網偷渡到香港，來自深圳的彭道銳勇闖台中開「老井」成新一代燒肉霸主。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中是燒肉一級戰區，許多台中人的心頭好「老井」燒肉也悄悄跨出台中在全台佈點，總公司估計，集團旗下4大品牌年收突破10億元。董事長彭道銳首次出面受訪暢談創業史，出生大陸深圳的他，16歲爬過鐵絲網偷渡到香港，後來更勇闖台中，卻歷經64死的衛爾康餐廳大火，人生繞了一圈開起燒肉店，因為對美味堅持，在台中燒肉圈中打出名號，成為新一代的燒肉霸主。

今年已經60歲，說話還帶著香港口音的彭道銳表示，在16歲那年，因為父親鼓勵他出去闖盪。家住深圳，小小年紀的他爬上鐵絲網想偷渡到香港，卻遭解放軍一路追趕，手腳還被刺得滿是鮮血，最後藏匿在車子的後車廂驚險通關，成為最後一批合法拿到香港身分證的大陸偷渡客。

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彭道銳透露，自己先在餐廳從小學徒當起，也在當時知名的九龍新光酒樓擔任廚師，後來經過友人介紹到台灣，在台中龍華樓港式餐廳當上主廚大衛，未料遇上1995年台中衛爾康餐廳大火，釀成64死的連鎖效應，所有餐廳都必須符合消防安檢規範主管機關針對店家密集消防安檢 ，不少業者選擇歇業，彭道銳也因此失業。

▲老井燒肉。（圖／記者許權毅攝）

▲10年前台灣正掀起燒肉吃到飽風潮，老井逆勢以單點、精緻燒肉方式闖出一片天。（圖／資料照片）

但危機就是轉機，彭道銳說，他當時決心出來創業，先開了港式三寶便當店，之後巧遇台灣掀起燒肉吃到飽風潮，先在知名的一中商圈開設首家「烤狀猿」，2014年逆勢開設單點的「老井極上燒肉」，今年更在台中七期開旗艦版的無菜單燒肉料理「侍老井」。

▲頂級和牛燒肉品牌侍老井進駐誠品480。（圖／記者游瓊華攝）

▲彭道銳在今年將店開進七期豪宅區，以頂級和牛燒肉品牌侍老井進駐誠品480。（圖／資料照片）

彭道銳笑說，創業之路並非一路順遂，也曾遇過關店慘賠，20年來繳了500多萬元學費，所幸在台灣遇到妻子，對方的不離不棄以及鼓勵陪伴，讓他逐漸站穩腳步，更在台灣落地生根。至於集團名稱為何稱為老井？彭道銳透露，家鄉的村子有一口「老井」，從中汲取的不僅是賴以維生的水，也是他對於家的記憶，因此才取名老井。

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