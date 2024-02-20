獨／數到抽筋！台中老井燒肉年終最高25月　砸600萬送員工日本滑雪

▲老井燒肉公布年終獎金最高25個月，還在農曆年前後分批招待99人前往日本滑雪。（圖／老井提供）



記者游瓊華／台中報導

數錢數到手抽筋！近來在台中燒肉界掀起話題的老井燒肉集團旗下4品牌，去年其中一間分店無預警停電時，店家霸氣請全店客人免費吃燒肉。日前宣布集團年營收突破10億元，集團大方發給員工年終獎金金額，最高竟達25個月，不僅如此，公司集團更砸600萬元分三梯次請近百位員工免費到日本滑雪，堪稱幸福企業。

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▲老井旗下頂級和牛燒肉品牌侍老井進駐台中七期。（圖／記者游瓊華攝）



老井極上燒肉餐飲旗下，共有烤狀猿日式燒肉、品心港式飲茶、老井極上燒肉以及最新的高檔品牌「侍老井精品和牛燒肉會所」等，集團年營業額突破10億元，不走氣派、奢華、大店風格，在台中燒肉界地位勘與霸主屋馬相抗衡，是許多台中人的口袋名單。去年創始店崇德店晚間無預警停電，當下正在用餐的21組客人瞬間燒肉消夜變成燭光晚餐，業者當場霸氣宣布，21組客人全部免單，餐錢約莫10萬元通通店家請客。

▲老井燒肉崇德店去年無預警停電導致消費者無法用餐，店家霸氣全部免單。（圖／資料照片）



老井燒肉在2014年創立，同樣都以台中為基地，直到2022年才跨出台中，北上到新竹展店。集團在這次發出最高25個月年終獎金，令人稱羨，老井也透露，接下來將進軍台北市信義區，屆時將招聘店經理職務，單月薪資上看7萬元起跳。

集團在農曆年前後共計帶99名表現優異員工、前往日本苗場、雫石、白馬免費滑雪，且旅費全額招待，粗估花費600萬元。另外，除了一般企業提供的員工團體活動外，企業還設立敬老津貼。老井透露，老井燒肉為例，旗下每一單店員工就需近百人，加上員工訓練耗時，因此希望透過優渥企業福利留住人才。