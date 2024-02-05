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敬鵬大火奪8命僅判3到8月　桃檢認判決過輕提起上訴

▲桃園地檢署認敬鵬大火對6名被告判過輕將依法提起上訴。（圖／資料照片）

▲桃園地檢署以敬鵬大火對6名被告判過輕將依法提起上訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地院對敬鵬大火以事證明碓且被告6人均坦承犯行，判處各3到8月有期徒刑，並與被害人家屬達成和解，並繳交公益金5萬元至50萬元不等獲緩刑，但桃園地檢以被告6人對廠內消防，應有更高注意義務及標準，認係長期忽視工安所致，更以相關判例平均刑度達7.5個月顯量刑過輕，為捍衛民眾生命財產安全，避免企業經營為節約支出而漠視工安，依法提起上訴。

▲▼桃園,平鎮,敬鵬工業工廠,火災,工廠大火,消防員。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲桃園敬鵬工業工廠大火，造成8人罹難。（圖／資料照

桃園地檢署指出，查被告黃維金等6人分別擔任敬鵬工業股份有限公司(下稱敬 鵬公司)總經理兼董事長、副總經理、經理、環工課長及環保工程師等職，敬鵬公司為員工達3,300餘人之上市跨國公司，被告或為專業經理人或為專業工程師，對於公司消防設施建置及防火設施等，應有更高注意義務及標準，卻仍未以不燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞 消防區劃及間隔，使火災發生時未能有效阻絕火勢蔓延；尤有甚者，竟長達14年未按時清潔排熱風管，致使遇有火源即易燃燒、助長蔓延，足認本案火災並非不能避免，而係被 告等專業經理人長期忽視工安，致發生重大火災。

敬鵬火災發生後，桃園市消防局隨即派出多名消防員到場救災，共出動各式消防及救護車輛212車次，消防及義消人員計801人次到場。仍造成6名消防員及2名外籍員工共8人不幸罹難身亡之重大災害。且本案死者包含2名泰籍勞工，客死異鄉，亦引起國際注意，誤認我國上市公司僅求營利漠視工安，影響我國國際形象甚鉅。如此巨大的損害，卻僅判3月至8月不等之有期徒刑及5萬元至 50萬元不等的公益金，與被告經營事業所獲得利益懸殊甚鉅，顯然不合比例原則。

桃檢表示，另參諸司法院類似判決刑度資訊檢索系統，與2019年5月29日修正公 布前刑法第276條第2項類似判決(4,903件)，此類案件宣告刑度之99% 均為有期徒刑(4,830件)，而平均刑度達7.5個月，最高刑度達4年2 月相較，本件判決宣告刑度實有輕縱之嫌。為捍衛民眾生命財產安全，避免企業經營為節約支出而漠視工安，未依消防專業規劃廠房，再度發生此類工安憾事，依法提起上訴。

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