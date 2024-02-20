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彩虹愛家音樂劇走入晨曦會　戒毒人預約新人生

▲晨曦會弟兄神情專注觀賞音樂劇。（圖 ／彩虹愛家提供，下同）

晨曦會弟兄神情專注觀賞音樂劇。（圖 ／彩虹愛家提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深耕兒童生命教育已達25年的彩虹愛家生命教育協會，每一年與全台孩子都有一項甜蜜的約定，就是「致力每年原創一齣專屬兒童的音樂劇」，透過多元藝術，將美好的生命信念傳遞給孩子，也帶來撫慰人心的正向力量。

正因為相信戲劇音樂的影響力無遠弗屆，彩虹愛家每年無償公演的音樂劇也來到各個不同的場域，也許是監所、也許是晨曦會，陪伴一群更有需要且特別的朋友們，讓戲劇傳愛的力量廣及每一個寶貴的生命。
 
2023年度的原創音樂劇《神奇裝備-黑森林歷險記》由中壢平鎮聯合劇團在桃園地區巡迴演出，除了在各個校園演出陪伴學童之外；也於一次的因緣聚會，劇團受邀至晨曦會演出。

▲晨曦會弟兄神情專注觀賞音樂劇。（圖 ／彩虹愛家提供，下同）

晨曦會弟兄親手書寫戲劇觀賞的回饋。

晨曦會內所安置的一群戒毒的個案，平時鮮少與外界接觸，對於劇團前往演出的期待自然不在話下；演出當日，坐在台下觀賞的每一位晨曦會個案，除了聚精會神觀賞戲劇之外，更會在戲劇有趣之處，露出如孩童般快樂可愛的神情，眼神中對劇團充滿了欣羨之情，似乎期待著下一次的演出盡快來到。

最後的有獎徵答與回饋，每位個案更是熱情參與，由於音樂劇訴說的為當今3C上癮的議題，戲劇故事內容就如當中每一位正在戒毒中的晨曦會個案，過往的生命也因為誤觸毒品而讓人生觸礁。然而，透過戲劇的力量，發現與自己生命對話的機會，不用旁人叨唸說教，便自然而然在劇情鋪陳中遇見內心的自己。

其中一位晨曦會的個案更透過卡片文字回饋「雨過就會天晴，雨後的天空就能擁抱彩虹，感謝彩虹劇團，那樣美的團名，給了弟兄們那麼美好的盼望」這樣的回饋給了平鎮聯合劇團極大的肯定，也印證彩虹愛家長年來推動原創音樂劇的初衷，透過多元藝術教育實現全年齡生命教育的理念。

▲晨曦會弟兄神情專注觀賞音樂劇。（圖 ／彩虹愛家提供，下同）

中壢平鎮聯合劇團與晨曦會姚建民主任（中白衣者）合影。
 
延續彩虹愛家25週年的生命教育使命，除了持守讓每一個孩子在故事中獲得優質陪伴的信念，也繼續堅守每年一齣原創音樂劇的創作，多年來的音樂劇演出，讓彩虹愛家看見戲劇柔軟人心的力量，參與在音樂劇演出的彩虹愛家志工，也感受透過戲劇演譯，演員與觀眾雙向回饋的正能量，深知戲劇可以和每一個不同的生命對話，讓生命有經歷調整的機會。

彩虹愛家努力不懈在生命教育使命中的堅持，也需要社會大眾不分你我的共同參與，不論是透過實際捐款或是投入專業志工培訓行列，彩虹愛家熱情邀請您和我們一起為每一個孩子預約美好而正向的成長未來。

捐款或志工參與歡迎參考彩虹愛家官網：https://www.rainbowkids.org.tw/WordPress/

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