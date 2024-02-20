憑直覺選色！迎來你的2024意外轉捩點

▲每天過著的日子看起來一成不變，但也可能會因為遇到意想不到的事物，進而影響日後的選擇甚至人生！（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

無論學生或上班族，每天看起來雖然像是過著一成不變的日子，但也可能會突然遇到意想不到的事物，進而影響日後的選擇甚至人生！日本網站《an.an》近日分享一則有趣的心理測驗，透過選擇出喜歡的漸層顏色，以「深層心理學」看出日後可能的心理狀態和當下環境。現在就從下圖選出自已喜歡的漸層色，提前了解未來半年內可能即將迎接的轉捩點！

▲選擇喜歡的漸層顏色，提前了解未來半年內可能即將迎接的轉捩點！（圖／截取自《an.an》日網）

選擇「左上A」的你……

選擇這個答案的人，表面上看似平靜，但卻是內心隱藏著熱情鬥志的人。假裝平靜地度過每一天，但在四下無人的時候，你是否正努力實現自己的夢想和目標？

六個月之內，似乎會有一些意想不到的事情發生在你身上，你一直正在秘密進行的努力會突然看到曙光，然而這也可能會導致你的生活突然變得失去控制。如果目前正有想做的事，嘗試發展的同時，也可以試著在FB、IG等社交平台上分享，或透過參加競賽吸引人們的注意力，說不定就有機會獲得金主青睞，以高價購買你的才能與技藝！

選擇「右上B」的你……

選擇這個漸層色的人，既聰明也充滿活力。如果有一件事情你想做的話，你就會立即開始去做，不會有任何猶豫或保留。你可能沒有意識到，你雖然有著充滿活力的形象，但你似乎也有冷靜自持的一面，這樣的個性面對未來，是很合適剛好的。

六個月內將會出現的轉捩點，可能是一件看似負面的事件，你或許會充滿信心地接受挑戰，但最終卻迎來失敗，因此暫時性地陷入困境。面對挫折你會極力抗爭，所以還是有機會突破困境，重新得到一個新的利基點與開始。就讓我們以「危機就是轉機」這個口號，來開創命運！

選擇「左下C」的你……

選擇這個顏色的你，似乎是求知欲強、熱愛學習和研究的人。而且你的特點之一就是能掌握輕鬆學習的要領，只要有興趣就會認真研究學習。

對於這類人來說，六個月內的轉捩點似乎就在深入研究感興趣的領域之後！在探索各種事物的過程中，你會遇到不同領域的專家，並且收到令人興奮的邀請，甚至擁有超越你期望的機會。建議現在就可以立刻朝有興趣的事物出發，愈早開始就能愈快得到你想了解的答案，機會正在等待著你。

選擇「右下D」的你……

選擇這個答案的人。也許你的座右銘就是——用自己的方式生活，不強迫自己，也不做任何不合理的事。

六個月內出現的轉捩點很可能是由某人的意外電話或提議觸發的，例如被推薦加入以前從未考慮過的工作，被邀請參加從未感興趣的領域與活動。你可能會感到困惑，但請大膽嘗試並向對方回覆「好吧」！從這一刻開始，改變人生的開關就會打開，意想不到的提議帶來了改變的浪潮，連帶著你的生活也會隨之變得更多采多姿！