老師先發制人！　開學前提醒學生：作業沒寫別找「這些」理由

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名小學班導日前在班級群組內，傳了一段「預警」訊息，稱學生若寒假作業沒寫，別找「丟掉了、撕破了、被狗咬、放外縣市親戚家」這些理由，也提醒家長，記得檢查孩子書包內有確實放進寒假作業，相關貼文引起熱議。

據《湖南日報》報導，近日，隨著「寒假作業工程」進入驗收倒數階段，一位負責任的班導在群組裡發布了一條重要提醒，為孩子們敲響了寒假作業的「預警」。

該名班導寫下，「作業忘在老家的趕緊去拿，忘在別的縣市的，用快遞拿回來也來得及；被爸爸不小心弄丟、弟弟妹妹撕破、奶奶拿去回收丟掉、自己不慎弄掉在水溝、家裡狗狗咬爛的，都還有時間去買本新的重寫。」

▲不少孩子哭著連夜「加班」。（圖／翻攝自微博）

班導也提醒家長，「返校當天麻煩家長先檢查好，該繳交的作業是否放進書包裡了，若到校後沒帶到，請家長回家一趟再送來。」

訊息最後，班導表示，「各種突發狀況老師都幫大家想好解決辦法了，開學當天就不要再說這些理由了喔，到現在作業還沒完成的，抓緊時間寫一寫，老師相信你們既然有狂歡整個假期的自信，必然也能靠一支筆、一盞燈，創造一個晚上內，寫完整個寒假作業的神話。」

相關貼文引起熱議，不少網友笑稱該班導「先發制人」，「老師預測了學生的預測」、「這招太陰狠了」、「看來家裡要上演寒假奇蹟了」、「孩子們連夜加班呢」。