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社會 社會焦點 保障人權

豐中霸凌案大逆轉！　前學務主任僅被停聘...高中生父不滿：應解聘

▲▼台中某公立高中一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生，校方竟然在校園內宣導反霸凌，該校學生憤怒爆料。（圖／民眾提供，下同）

▲台中市豐原高中霸凌案結果出爐，前學務主任遭停聘，輕生高中生父親認為應解聘。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市豐原高中一名高中生，去年2月18日疑似不滿遭質疑偷錢，在校園內撒白包，最終輕生而亡。案件原本結果為「霸凌案不成立」，今傳出大逆轉，教評會決議霸凌案成立，前學務主任停聘、主任教官撤職、校安人員永不錄用。高中生父親則認為，前學務主任是霸凌主導者，應直接解聘。高中生的同學、學弟妹也得知此事，但看法兩極。

▲人本基金會痛批教育局對於豐中學生輕生案調查荒唐。（圖／記者游瓊華攝）

人本基金會轉述離世高中生父親說法，其父表示，無法接受前學務主任竟然連解聘都沒有，只有停聘。父親表示：「等了一年，終於有了明確結果，調查報告更確定孩子在學校遭到霸凌，而前學務主任在教室裡面放眼線盯著孩子，帶頭搜孩子的書包、外套，更逼孩子退學，身為霸凌案的主導者應該解聘1到4年，而非僅是停聘而已。」

▲▼台中某高中案事件處理大事記。（圖／翻攝臉書／臺灣青年民主協會 TYAD）

此外，與該名離世的高中生同屆的同學、學弟妹今日也得知此事。有同學向《ETtoday新聞雲》表示，看法其實有很多種，有些人認為迎來正義，有些人幫被懲處的老師抱屈。

台中市教育局指出，此案在去年2月發生，教育局對此遺憾事件發生不捨，積極要求學校展開調查，但學校態度消極不作為，去年3月23日教育局將校長、主任教官、教官及學務創新人員等有關人員，全數調離現職。

學校調查前學務主任不當管教成立且情節重大，但僅予以記過一次處分；教育局事後要求學校召開教評會，但學校仍對前學務主任維持記過一次處分，教育局認為此懲處與「情節重大」完全不對等，於去年9月間依教師法主動介入，召開專審會將前學務主任停聘一年。

有關前學務主任等人渉霸凌部分，學校去年6月底調查結果霸凌不成立，教育局無法接受，外界關注事證及疑點仍未釐清，於去年7月4日將學校調查報告退回，後續家長也提出申復，學校重啟調查報告日前出爐，確定霸凌成立，今天學校教評會決議做出懲處，將前學務主任停聘一年。

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