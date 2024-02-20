遭黃捷衝上前搶麥克風！羅智強1原因不敢動　「謝謝徐巧芯阻止」

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨立委黃捷為搶下藍營立委羅智強的麥克風，一度與國民黨立委徐巧芯發生肢體推擠，羅智強表示，黃捷忽然來搶麥克風讓他嚇了一跳，又不敢用手推她，怕被作奇怪的文章，只能向後閃躲，還好反應夠快麥克風才沒被黃捷搶走；不過，之後黃捷還想來搶，徐巧芯和多位國民黨女立委出來阻止，謝謝大家。

▲黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝，下同）



羅智強在臉書發文表示，國民黨要求政府查清楚瘦肉精豬肉真相，為食安負責，但民進黨立委卻不斷大喊要台中市長盧秀燕到立法院備詢，回想高雄市長陳其邁當年說「萊豬進來，總統下台」，過去民進黨對食的標準是「零容忍」；如今，民進黨的標準卻變成「零容忍台中市政府檢驗食安」。

羅智強指出，「我肯定陳其邁市府查察食安的努力，但也該肯定盧秀燕市府把關食安的努力，畢竟食安沒有藍綠」；然而，民進黨立委黃捷在他發言時，竟衝上來要搶他手上麥克風，所幸徐巧芯一個箭步上前擋下黃捷，還有王鴻薇、王育敏、李彥秀、張嘉郡、柯志恩、許宇甄等多位國民黨女將，也一同仗義執言。

羅智強進一步說，黃捷忽然來搶麥克風讓他嚇了一跳，又不敢用手推她，怕被作一些奇怪的文章，只能向後閃躲，還好反應夠快麥克風才沒被黃捷搶走；不過，之後黃捷還想來搶，徐巧芯和多位國民黨女立委出來阻止，謝謝大家。

羅智強也提及，高雄市流入含致癌物蘇丹紅的辣椒調味料，衛生局下架19項產品，而他也肯定陳其邁市政府查察食安的努力，不知黃捷為何不滿，需要如此激動？民進黨要邀盧秀燕到立法院備詢，但陳其邁對守護食安有精闢見解，怎麼不邀他來？