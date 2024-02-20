無良父3小孩面前吸毒！3童驗出安毒緊急安置　4歲女發展遲緩

▲高雄一名無良父親在3名小孩面前吸毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子和許姓女友育有3名小孩，兩人沒有結婚，經濟情況不穩定，前年9月間社工家訪時，發現兩人的住家內有不明味道，由於李男有吸毒前科，因此社工採集了3名幼童的毛髮進行檢驗，竟驗出安毒反應，趕緊通報婦幼隊，警方前往李男住處搜索，並緊急安置3名幼童，其中一名4歲大的小孩已經有發展遲緩的現象，檢方在偵辦後依妨害幼童發育罪嫌將李男起訴。

檢方調查，李男有毒品前科，後來許姓女友帶著和前夫的一個女兒來投靠他，兩人在一起後又生下一對雙胞胎，但一直沒有結婚，也借住在女友母親家。

前年9月間，社會局社工到李男、許女住處家訪，發現李精神恍惚，房間內還有奇怪的味道，加上因李男曾因吸毒被送勒戒，有毒品前科，引起社工的懷疑，於是要求採集3名幼童的毛髮送驗，沒多久果真驗出3名幼童體內都有安非他命殘留，且濃度不低，推論在採驗前1周至3周內可能有吸入毒煙，才導致體內有安毒殘留。

社工拿到檢驗報告後，緊急先將年紀較大的4歲女童安置，而且發現女童已經有發展遲緩的狀況，社工再通報高雄市警局婦幼隊，去年1月10日警方前往李男、許女住處搜索，結果搜出毒品殘渣袋、安非他命吸食器等證物，而兩人所生的雙胞胎幼童，也在搜索後由社會局安置。

被安置的3名幼童經安置後再次採集毛髮、尿液檢驗，體內仍有安非他命、甲基安非他命殘留，推測3名幼童可能長期都處在李男的「毒煙」陰影下。

檢方偵辦時，李男坦承在3名孩子的身旁吸毒，警方查扣的殘渣袋也驗出安非他命陽性反應，檢方認為李男不顧3名幼童在身邊，竟直接在屋內吸毒導致3名幼童吸入毒煙，損害他們的身心發育，今日依妨害兒童發育罪嫌將李男起訴，並建請法官從重量刑。

至於3名幼童的母親許女則因未吸毒，檢方認為事證不足，處分不起訴。