吸毒吸茫了！泰男「縱火活活燒死」臥病嬤：要用白包買毒品

▲泰國一名男子為了索要金錢購買毒品，竟威脅臥病的祖母要放火將她活活燒死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國61歲老婦碧媞亞（Pitya Dok Bua）日前因沒有錢為吸毒的孫子普拉卡西（Prakasit）供應毒品，而險些被孫子活活燒死，所幸當地村民及時干涉，才順利將碧媞亞救出，而這名喪心病狂的孫子目前也已被警方逮捕。

據泰媒The Thaiger報導，現年25歲的普拉卡西已不止一次為了購買毒品一事，威脅要殺死自己的祖父母。此前，他曾嘗試吊死祖母，以威脅祖父米猜（Meechai）給他錢購買毒品，而當祖父母沒錢滿足他的需求時，普拉卡西就會訴諸暴力，讓碧媞亞和米猜都感到十分害怕。

上個月，普拉卡西再次在家大發脾氣，準備在家中縱火燒死因截肢臥床不起的祖母碧媞亞，所幸村民們成功在最後時刻介入，才讓碧媞亞逃過一劫。報導稱，由於普拉卡西不斷對祖父母進行威脅，導致祖父米猜不得不離家2個月，每天辛勤勞動以賺取2、300泰銖的錢。

米猜表示，他可以把收入中的50泰銖留下給妻子買食物，而剩餘的大部分通常都會被普拉卡西拿去購買毒品。米猜坦言，他對於現在的生活感到十分絕望，「我不知道我和妻子還要忍受這樣的痛苦多久。」

當地村民指出，他們已不止一次見到普拉卡西在沒錢時毆打他年邁的祖父，並威脅要在殺死祖母後，用她的白包買毒品。村民們對此感到震驚和憤怒，同時也因普拉卡西最近的瘋狂行徑，對社區內日益嚴重的毒品問題感到擔憂。他們敦促政府盡快採取行動，以保護無辜的民眾免受毒品問題的影響。